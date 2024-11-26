Toffyから、新たなトレンドの創出を目指す、鮮やかなカラーのコレクションが新登場！ 「Toffy Happy Collection」発売

株式会社ラドンナ[画像1: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-3866c1466edadb1832c9-0.jpg ][表: https://prtimes.jp/data/corp/1231/table/191_1_4cdbea529b0c78e3cf8ed0a0963a7787.jpg ] 株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、新たなトレンドを創出する新コレクション「Toffy Happy Collection」を発売します。 「Toffy ハッピーコレクション」は、ヨーロッパのとある港町の、カラフルな家々が立ち並ぶ美しい景観をモチーフにした、明るく晴れやかな色彩のシリーズです。その港町は霧深く、漁師が自宅を見つけやすくするために、それぞれの家が鮮やかな色で塗られています。その鮮烈な色彩が放つ、目の前の世界がパッと開かれるような空気感に発想を得て、混とんとする時代の中で靄をはらし、商品を通じてお客様に“Happy”と“Lucky”をお届けしたという思いをコンセプトに、本コレクションは誕生しました。 カラーは、これまでのToffyシリーズとは一線を画した、お部屋を心地よく活気づける鮮やかな色味をメインに展開。太陽の明るさやポジティブな感情を連想させ、空間に明るさと前向きな雰囲気を生み出す「カナリアイエロー」、温かさとエネルギーの象徴であり、家庭に温もりと活力をもたらす「ヴァイブラントオレンジ」、落ち着きと安定感を提供し、暮らしの中に安らぎと冷静さをもたらす「フレンチブルー」、さらに挿し色として、柔らかさとバランスをもたらし全体の調和を保つ「パンナホワイト」の4色をセレクト。アイテムに合わせてカラー展開しています。 第1弾では「Toffy 給湯ロック付き電気ケトル」「Toffy エアフライヤー ミニ＜1.2L＞」「Toffy Tea & Coffee メーカー」「Toffy ホットプレート ミニ」「Toffy ハンドブレンダー」「Toffy オーブントースター ミニ」の６製品を発売します。 手ごろな価格で使いやすく、“スペースパフォーマンス”が高い、コンパクトなアイテムをラインアップ。 Toffyの“くすみカラー”は、キッチン家電から波及し、今やインテリア雑貨全般のトレンドともなりました。「Toffy ハッピーコレクション」では、再び新しいトレンドの創出を目指しています。同時に、デザイン家電のトレンドともなっている高付加価値化に伴う高額化の傾向から脱却し、ギフトにも適した手頃な価格帯に抑えた『雑貨としての生活家電』への原点回帰を目指し、新たなキッチン家電のムーブメントを起こしていきます。Toffy オーブントースター ミニ食パン1枚がすっきり入って、かさばらないミニサイズのかわいい卓上トースター。小型でもしっかり加熱できるので、ボリュームのある総菜などの温め直しもでき、付属のトレイを使用すれば、トースト以外のさまざまな料理にも活用できます。カラーはパンナホワイト、カナリアイエロー、フレンチブルー、ヴァイブラントオレンジの4色展開です。◆製品概要品名 ： Toffy オーブントースター ミニ本体価格 ：\５,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-hts1/発売 ：2024年11月27日[画像2: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-3738def61dd39190201b-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-c8735387e2174cb83511-2.jpg ]Toffy 給湯ロック付き電気ケトルコロンとしたフォルムの電気ケトル。水を入れて電源を入れるだけの簡単操作。普段使いに最適な、シンプルな使いやすさが特長です。倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒湯もれ防止機能」と「空焚き自動OFF機能」が付いた安全設計。カラーはパンナホワイト、カナリアイエロー、フレンチブルーの3色展開です。◆製品概要品名 ：Toffy 給湯ロック付き電気ケトル本体価格 ：\5,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-hkt1/発売 ：2024年11月27日[画像4: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-a2a25783760a40e14f7a-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-020fb7ab181d648a75c6-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-d4eaf695156a24859ff4-4.jpg ]Toffy ホットプレート ミニ1～2人での使用に丁度良いサイズのホットプレート。火力は保温～200℃まで無段階で調節可能。また、別売の「たこ焼きプレート」と「深鍋プレート」を使用することで、たこ焼きやお鍋も楽しむことができ、普段使いからホームパーティーまで幅広いシーンで活躍します。カラーはパンナホワイト、カナリアイエロー、ヴァイブラントオレンジの3色展開です。◆製品概要品名 ： Toffy ホットプレート ミニ本体価格 ：\５,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-hhp1/発売 ：2024年11月27日【別売品】品名：Toffy ホットプレート ミニ専用たこ焼きプレート / 本体価格：\1,800＋消費税品名：Toffy ホットプレート ミニ専用深鍋プレート / 本体価格：\2,300＋消費税[画像7: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-984d5f52d3b846dc0487-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-7b49c1ec5af105b8bce7-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-3a3c3bc76fffd9256ed5-7.jpg ]Toffy エアフライヤー ミニ＜1.2L＞1.2Lの小型サイズのエアフライヤー。温度は80～200℃まで無段階に調節可能で、30分までのタイマーも搭載。油を使わずに調理できるため、ヘルシーに仕上がり、油の後処理や油跳ねもなく、気軽に揚げ物を楽しむことができます。また、パーツが少なく、洗いやすいのでお手入れもラクラク。カラーはパンナホワイト、カナリアイエローの2色展開です。◆製品概要品名 ： Toffy エアフライヤー ミニ＜1.2L＞本体価格 ：\6,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-haf1/発売 ：2025年1月予定[画像10: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-528f028708bffa920d8d-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-4a986b1615ed7d07f820-10.png ][画像12: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-9e8e9a5fa2b4b24f9744-11.jpg ]Toffy ハンドブレンダー下ごしらえから仕上げまで、1台でこなせる多機能なハンドブレンダー。アタッチメントを付け替えれば、「混ぜる」「刻む」「潰す」「泡立てる」などの調理が可能。カラーはパンナホワイト、カナリアイエロー、フレンチブルーの3色展開です。◆製品概要品名 ： Toffy ハンドブレンダー本体価格 ：\５,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-hbd1/発売 ：2025年1月予定[画像13: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-93d1235c34bcb7c2e612-12.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-108528ce3ca4ff70b35c-13.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-fcd5d7fb148a26de05ad-13.jpg ][画像16: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-740532e54a6d9cac0db3-15.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-ae6cf1e4e82e5a333272-15.jpg ]Toffy Tea & Coffee メーカー1台でお茶もコーヒーも淹れられるTea & Coffeeメーカー。ティーストレーナーとコーヒーバスケットが付属。保温プレート付きで時間が経っても温かい飲み物を楽しむことができます。脱着式水タンクで給水しやすく、お手入れも簡単。カラーはパンナホワイト、カナリアイエローの2色展開です。◆製品概要品名 ：Toffy Tea & Coffee メーカー本体価格 ：\５,000＋消費税製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/k-hcm1/発売 ：2025年2月予定[画像18: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-fbe970baf97c9f623842-17.jpg ][画像19: https://prtimes.jp/i/1231/191/resize/d1231-191-d73262c122832c52edb2-18.jpg ]Toffy Happy Collectionブランドページ：https://ladonna-co.net/products/toffy/toffy_happy_collection/◆製品仕様品名 ：Toffy オーブントースター ミニ品番 ：K-HTS1-FBL（フレンチブルー）/ K-HTS1-PAW（パンナホワイト）/ K-HTS1-VOR（ヴァイブラントオレンジ）/K-HTS1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約235(W)×210(H)×200(D)mm（ハンドル含む）重量 ：約1.7kg（トレイ含まず）庫内寸法 ：約160(W)×65(H)×150(D)mm電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：550Wタイマー ：15分電源コード長 ：約0.85m付属品 ：トレイ、ユーザーズガイド（保証書含む）品名 ：Toffy 給湯ロック付き電気ケトル品番 ：K-HKT1-FBL（フレンチブルー）/ K-HKT1-PAW（パンナホワイト） K-HKT1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約225(W)×190(H)×155(D)mm重量 ：約865g電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：900W定格容量 ：0.8L電源コード長 ：約0.75m付属品 ：ユーザーズガイド（保証書含む）品名 ：Toffy ホットプレート ミニ品番 ：K-HHP1-PAW（パンナホワイト）/ K-HHP1-VOR（ヴァイブラントオレンジ） K-HHP1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約305(W)×140(H)×190(D)mm ※平面プレート・ふた使用時プレート内寸 ：約240(W)×20(H)×145(D)mm重量 ：約1.4kg電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：800W火力切替 ：WARM/LOW/MED/HI電源コード長 ：約1.5m付属品 ：ふた、ユーザーズガイド（保証書含む）品名 ：Toffy エアフライヤー ミニ＜1.2L＞品番 ：K-HAF1-PAW（パンナホワイト）/ K-HAF1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約190(W)×245(H)×245(D)mm（ハンドル含む）重量 ：約2kg電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：800Wタイマー ：30分温度調節 ：約80～200℃電源コード長 ：約0.8m付属品 ：ユーザーズガイド（保証書含む）品名 ：Toffy ハンドブレンダー品番 ：K-HBD1-FBL（フレンチブルー）/ K-HBD1-PAW（パンナホワイト） K-HBD1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約63（W）×400（H）×63（D）mm（ブレンダーアタッチメント装着時）電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：ブレンダー・チョッパー：200W / 泡立て器：33W電源コード長 ：約1.2m付属品 ：ブレンダーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、チョッパーアタッチメント、 専用カップ、ユーザーズガイド（保証書含む）品名 ：Toffy Tea & Coffee メーカー品番 ：K-HCM1-PAW（パンナホワイト）/ K-HCM1-CAY（カナリアイエロー）外形寸法 ：約270(W)×260(H)×160(D)mm電源 ：AC100V 50-60Hz定格消費電力 ：650W水タンク容量 ：650mL電源コード長 ：約1.0m付属品 ：ティーストレーナー、コーヒーバスケット、メッシュフィルター、計量スプーン、 ユーザーズガイド（保証書含む）■掲載時お問い合わせ先株式会社ラドンナ 03-5620-2780（代表） https://ladonna-co.net/