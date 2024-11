ダークファンタジーADV『悪魔王子と操り人形（あくあや）』悪魔の王子「ディア」のバースデーキャンペーン開催！バースデーSSRは、特別なスーツを身に纏い微笑んだ「ディア」が新登場！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、本日2024年11月26日(火)より、弔花者と呪いを癒すダークファンタジーADV『悪魔王子と操り人形(あくあや)』にて、悪魔の王子「ディア」の誕生日(11月26日)を記念し、期間限定「ディアBirthdayキャンペーン」を開催いたします。

また、ECサイト「悪魔王子と操り人形 OFFICIAL SHOP」では、オフィシャルショップ限定で「ディア」のバースデーグッズの受注生産を開始いたします。

【期間限定】「ディアBirthdayキャンペーン」開催!

『悪魔王子と操り人形』ゲーム内にて、悪魔の王子「ディア」の誕生日を記念し、本日00:00より期間限定「ディアBirthdayキャンペーン」を開催中です。ぜひ参加して、「ディア」の誕生日をお祝いしてください!

■排出率アップ!ディアBirthday ガチャ開催

期間限定で「ディア」のピックアップガチャを開催いたします。

本ガチャでは、バースデー仕様の特別なスーツに身を包んだ「ディア」の『SSR[ディア]誕生花の悪魔王子』が新登場!

こちらのカード含め、本ガチャで登場する「ディア」のカード全てがピックアップ対象となります。

また、有償クリスタル限定で3回まで「10回ガチャ」が通常の半額の750クリスタルで引くことができるお得なキャンペーンを実施中です!

◆SSR[ディア]誕生花の悪魔王子

※本カードは覚醒による絵柄の変更はございません。

※本カードのストーリーレベルは3までとなります。

※本カードの育成完了時に獲得できる家具は現在表示されているものと同じ絵柄となります。

【開催期間】

2024年11月26日(火)00:00~2024年12月2日(月)23:59

■有償限定ステップアップガチャ

通常のガチャに加えて有償クリスタル限定のステップアップガチャも開催いたします!

「ディアBirthdayステップアップガチャ」は最大7STEPのステップアップガチャです。

※本ステップアップガチャの周回数は無制限となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80650/table/347_1_130972cce8fbd5d3d3fbd571c6d53d0e.jpg ]

STEP7まで引くと『SSR[ディア]誕生花の悪魔王子』を確実に獲得できます!

【注意事項】

・本ガチャで出現するキャラクターは所持済みのキャラクターと重複する場合があり、重複したキャラクターは「覚醒結晶」となります。

・本ガチャで出現する家具は重複する場合があり、重複した家具は複数所持できます。

・本ガチャで新しく登場するキャラクターは、今後、通常ガチャや各ガチャに追加する可能性があります。

・本ガチャの期間や内容は予告なく変更する場合があります。

・ステップアップガチャにはガチャチケットを使用することはできません。

・詳細はゲーム内の各ガチャの確率一覧をご確認ください。

■キャラクターのバースデー当日限定でホーム画面キャラクターのボイスが特別仕様に

ゲーム内のホームにて、キャラクターボイスがバースデー当日限定の特別なボイスとなります!当日限定となりますので、聴き逃さないようご注意ください。

■Birthday Login Bonus

期間限定で、特別な設計図「ディアのフラワーバースデーケーキの設計図」を獲得できるログインボーナスを開催いたします。

ログインボーナスで獲得した「ディアのフラワーバースデーケーキの設計図」を使用して、期間限定ミッションのクリアを目指しましょう!

【開催期間】

2024年11月26日(火)00:00~2024年12月2日(月)23:59

■ディアBirthday 期間限定ミッション

7日間開催される期間限定ミッションです!

ガチャチケットや、「ディア」のフラワーバースデーケーキを作るのに必要なアトリエ素材など豪華報酬が目白押し!

ミッションクリアで豪華報酬を獲得しましょう!

【開催期間】

2024年11月26日(火)00:00~2024年12月2日(月)23:59

【オフィシャルショップ限定】キャラクターの誕生日を記念した新作グッズが発売!

本日(11月26日)誕生日を迎えた、悪魔の王子「ディア」の「BD(BirthDay)グッズセット」が新登場!

アクリルパネル・アクリルスタンド・ミニキャラアクリルジオラマセットに加えて、缶バッジとポストカードもついたバースデー限定仕様となっております。

ECサイト「悪魔王子と操り人形 OFFICIAL SHOP」にて予約受付中です!

■【悪魔王子と操り人形】BDグッズセット:ディア

価格:税込5,500円

予約締切:2024年12月10日(火)23:59

お届け時期:2025年1月下旬より順次発送予定

【セット内容】

・アクリルプレート

(アクリルパネル、アクリルスタンド、ミニキャラアクリルジオラマ)

・缶バッジ

直径57mm

・サイン入りポストカード

W148×H100mm

▼「悪魔王子と操り人形 OFFICIAL SHOP」はコチラ

https://drecomshop.com/shops/akuaya

「DRECOM SHOP」について

「DRECOM SHOP」は、ドリコムが保有するIPをはじめ、様々なコンテンツのグッズを取り扱うオンラインショップです。IPそれぞれの専用のページもあり、気になる商品を見つけやすい仕様となっております。

■「DRECOM SHOP」

販売サイト https://drecomshop.com/

X(旧Twitter) https://x.com/drecomshop

『悪魔王子と操り人形』とは

悪魔、人間、天使。

異なる種族が暮らす、呪われた世界“シャグラン”

あなたは呪いを浄化する力を持つ、神が遣わした「調律者」

あなたが浄化の力を分け与えた、異なる目的を持つそれぞれの陣営の代表者は

「弔花者(ちょうかしゃ)」と呼ばれることとなった。

神の手のひらの上で生きる「弔花者」たちの

呪いを癒す物語が今、始まる――

「弔花者」たちと共に世界の呪いを癒すダークファンタジーADV。

■『悪魔王子と操り人形』 アプリ基本情報

企画・開発:株式会社ドリコム、株式会社リベル・エンタテインメント

ジャンル:弔花者と呪いを癒すダークファンタジーADV

メインシナリオライター:実弥島巧(代表作:テイルズ オブ ジ アビス(メインシナリオ他)、SCARLET NEXUS(ストーリー原案他)など)

キャラクターデザイン:尾崎ドミノ

提供プラットフォーム:iOS、Android

●App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1672164574

●Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.black00crown

その他『悪魔王子と操り人形』 の最新情報など以下にて発信中

公式サイト:https://akuaya.com

公式X(旧Twitter):https://x.com/black00crown

公式Instagram:https://www.instagram.com/black00crown

公式YouTube:https://www.youtube.com/@black00crown

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@black00crown

公式LINE:https://lin.ee/zyRhV6S

公式ショップ:https://drecomshop.com/shops/akuaya

権利表記:(C) Drecom Co., Ltd. All rights Reserved.

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/

■株式会社リベル・エンタテインメント

【会社概要】

名称:株式会社リベル・エンタテインメント

代表:代表取締役社長 林田浩太郎

設立:2006年9月26日

所在地:東京都千代田区内神田3丁目6番2号アーバンネット神田ビル9F

URL:https://liberent.co.jp