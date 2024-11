NetEase Games新作ゲーム『魔女のふろーらいふ』本日、2024年11月26日（火）正式リリース！

NetEase Interactive Entertainment Pte. LtdNetEase Gamesは、スマートフォン向け新作ゲーム『魔女のふろーらいふ』を、本日2024年11月26日(火)より、正式サービスを開始したことをお知らせいたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-c80042ca2b76ef096f33-0.jpg ]▼ダウンロードはこちらhttps://mnwqjp.onelink.me/2PVb/z054zfuy■事前登録20万人達成!豪華報酬を全員にプレゼント![画像2: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-959325140ca1d3157539-6.png ]事前登録者数が20万人を突破いたしました!皆様からの応援に感謝の気持ちを込めて、豪華報酬を全プレイヤーにプレゼントいたします。お忘れずにゲーム内メールよりお受け取りください。<報酬内容>1万人達成:ゴールド×50,000 3万人達成:経験値チケット・究極×10 5万人達成:★2 南原野乃子(白湯)×115万人達成:招待状×10 20万人達成:SSR 豪華で爽やかなみかん風呂×1■祝リリース!今なら最大360連ガチャが無料に!ゲームを進めることで、最大360連ガチャが無料に回せます![画像3: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-f225a7d9b9559d1a576b-0.png ]★3仲間1体確定&10連×10回引き直し可能!正式リリースを記念して「初心者応援~選べる募集」キャンペーンを実施中!最大10回まで好きなキャラが出るまで引き続けられますので、ぜひゲーム内でご確認ください。[画像4: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-3d5ec6ed3b8396d37d8f-0.png ]ゲーム内で累計7日間ログインすると、「招待状×10」「インスタントフィルム×10」「VIP招待状×10」「高級インスタントフィルム×10」(合計ガチャ40連分)と「選べる★3仲間」を無料で獲得できます。[画像5: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-3ac37d11aaa3d88c898e-0.png ]ゲーム内ホーム画面の右上にある設定画面の「交換コード」からギフトコード「ASRF5KG23S」を入力すると、「招待状×1」「経験値チケット・研修×20」「ゴールド×30,000」を受け取ることができます。※交換に成功された後、報酬はゲーム内メールで配られます。お早めにお受け取りください。■今ならお得!初回チャージ特典で★3仲間がもらえるリリースを記念して、通常販売より最大90%OFFでお得なパックをご購入いただけます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/71247/table/477_1_fcbe0c7e17cbda6651418783babad338.jpg ]※パックの購入はそれぞれ1回までとなります。さらに、初めて120円をチャージすると初回チャージ特典として、4名の★3仲間から好きなキャラを1名もらえます。累計で600円をチャージすると、4枚のSSR思い出スナップから一番お気に入りの1枚を獲得できます![画像6: https://prtimes.jp/i/71247/477/resize/d71247-477-7926debff25a3839412f-0.jpg ]■サイン色紙が当たる、公式Xにてリポストキャンペーン実施中!正式リリースを祝して、公式Xアカウントにてフォロー&リポストキャンペーンを実施しております。抽選で出演声優のサイン入り色紙が当たりますので、ぜひご参加ください!賞品内容:サピテトルー役 水瀬いのりさんサイン入り色紙×1枚キャンペーン開催期間:2024/11/26~2024/12/9 23:59■『魔女のふろーらいふ』とは『魔女のふろーらいふ』は「魔女×温泉×スローライフ」をテーマにしたアカツキゲームスのオリジナルIPプロジェクトで、NetEase Gamesがスマートフォン向けに開発・配信を行うタイトルです。プレイヤーは、猫の姿になってしまった自分を元に戻すために「温泉の力」を集めるべく、異世界最強の魔女「サピテトルー」と温泉好きの女子高生「一條ゆのか」らと共に日本の温泉地を巡る旅に出ます。ゲーム内では、日本の温泉地の魅力的な景色が再現された空間で、個性豊かなキャラクターたちと交流できるイベントが多数用意されています。また、フル3Dで描かれる温泉のストーリーと心癒されるひと時をお楽しみいただけます。<ゲーム概要>ゲーム名:魔女のふろーらいふ開発・配信:NetEase Gamesプラットフォーム: iOS、Android料金:基本無料、アプリ内課金あり■ゲームの最新情報はこちら公式SNSでは、最新情報やリリースに関する詳細を随時お知らせいたします。公式サイト:https://www.majyofurogame.com/公式Xアカウント:https://x.com/majyofuro_game公式Discord:https://discord.com/invite/KhZMdxjwbb■NetEase Gamesについて NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテイメントブランドとの提携も行っています。 NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、株式会社ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、T-Minus Zero Entertainment、BulletFarm、カナダのBad Brain、Worlds Untold、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。ソーシャルメディアでフォローする:Facebook:https://facebook.com/NetEaseOfficialTwitter:https://twitter.com/NetEaseGames_JP(C) 魔女のふろーらいふプロジェクト (C) Akatsuki Games Inc. (C) 2023 NetEase Inc.