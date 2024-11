櫻坂46の10thシングルBACKS メンバーによる『10th Single BACKS LIVE!!』を2024年12月3日（火）、4日（水）18時30分より「ABEMA PPV」にて生配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「ABEMA PPV(アベマ ペイパービュー)」にて、人気アイドルグループ・櫻坂46による『櫻坂46 10th Single BACKS LIVE!!』を、2024年12月3日(火)18時30分と、12月4日(水)18時30分より、それぞれ生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを11月26日(火)12時より販売開始いたします。

このたび生配信が決定した『櫻坂46 10th Single BACKS LIVE!!』は、2024年10月にリリースされた櫻坂46の10thシングル『I want tomorrow to come』のBACKSメンバーによる『BACKS LIVE!!』です。『I want tomorrow to come』に収録されているBACKSメンバーによる楽曲『僕は僕を好きになれない』では、三期生の村井優さんが初めてBACKSメンバーとしてセンターを務め、シングルリリースに先駆けて公開されたミュージックビデオでは憂いを帯びたメンバーの表情や、村井さんのアクロバティックなダンスが話題を呼びました。

「ABEMA PPV」では千葉県・幕張イベントホールにて、12月3日(火)から5日(木)の3日間にわたり開催される『10th Single BACKS LIVE!!』のうち、DAY1、DAY2公演の模様を生配信でお届けします。また、4日(水)のDAY2公演では、今年9月に卒業を発表した一期生メンバーの上村莉菜さんと齋藤冬優花さんの卒業セレモニーを行うことも発表されています。

とどまることなく進化を続け、新境地を開拓していく櫻坂46のパフォーマンスを、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて、2024年11月26日(火)12時からチケットの販売(※1)を開始し、各公演3,500円(税込)でチケットを購入し、視聴することができます(※2)。

なお、チケットを購入された方は、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にて、本編を視聴することも可能です(※3)。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

(※1)2023年5月29日よりチケットの購入方法がABEMAコインから、アプリ内購入とWebブラウザ購入(クレジット決済のみ)に変更になりました。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。(https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497)

(※2)「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、チケットごとに別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

(テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511)

(※3)本配信の見逃し配信はございません。後日、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」/『櫻坂46 10th Single BACKS LIVE!!』生配信概要

▼出演

櫻坂46【BACKS MEMBER】

上村莉菜、小池美波、齋藤冬優花、井上梨名、遠藤光莉、大沼晶保、幸阪茉里乃、増本綺良、石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、村井優

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼配信日時

【DAY1】 2024年12月3日(火) 18時30分~開演 (17時30分~配信開始)

【DAY2】 2024年12月4日(水) 18時30分~開演 (17時30分~配信開始)

※開演の時間は前後する可能性がございます。

▼リピート配信

【DAY1】 2024年12月8日(日) 19時30分~開演 (18時30分~配信開始)

【DAY2】 2024年12月9日(月) 20時~開演 (19時~配信開始)

▼視聴料金

【一般チケット】 3,500円(税込)

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円(税込)がかかります。

▼販売期間

生配信:

【DAY1】 2024年11月26日(火) 12時~ 2024年12月3日(火) 22時まで

【DAY2】 2024年11月26日(火) 12時~ 2024年12月4日(水) 22時まで

リピート配信:

【DAY1】 2024年11月26日(火) 12時~ 2024年12月8日(日) 19時30分まで

【DAY2】 2024年11月26日(火) 12時~ 2024年12月9日(月) 20時まで

▼視聴購入URL

生配信:

【DAY1】https://abema.tv/live-event/236ec273-7922-4175-9019-6fe3b7681f65

【DAY2】https://abema.tv/live-event/e06008e6-0ea8-414a-8474-57889dcec01f

リピート配信:

【DAY1】https://abema.tv/live-event/6e70307f-6402-49e8-810c-10952a7a962d

【DAY2】https://abema.tv/live-event/00449a8c-1f56-4e54-a177-df62cd4a6626

※上記公演概要は予告なく変更する場合がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※本公演は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。専用ページにて、同じ内容をもう1度配信(リピート配信)いたします。本配信をご購入いただいた方は、リピート配信もご視聴いただけます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。

スマートフォン/タブレットにおけるモバイルブラウザではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイページ」または「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです(最新のアプリバージョンにてご確認ください)。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※本公演は、海外(VPNを含む)からは視聴いただけません。

※その他「ABEMA PPV」についてはこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。