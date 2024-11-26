TVアニメ『忘却バッテリー』より、″プレゼント″がテーマの描き下ろしイラストの新作グッズが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-70ee7dd5937b0acf858e-11.jpg ]TVアニメ『忘却バッテリー』より、“プレゼント”がテーマの新規描き下ろしアイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！冬の装いに着替えた清峰葉流火たち5人の「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品の「必勝お守り」など様々なグッズが登場します！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-0c6885ef93cd3ac2df70-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-01f3531cec95b4af435f-6.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-25197d2c725dcd50c7fe-1.jpg ]中外鉱業ブースにてTVアニメ『忘却バッテリー』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典イラストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年2月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-0c6885ef93cd3ac2df70-2.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド JF2025ver.（全5種）販売価格：1,870円(税込)ラインナップ：清峰葉流火、要 圭、藤堂 葵、千早瞬平、山田太郎（全5種）[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-641ded9ba2b79a2d149b-3.jpg ]■トレーディンググリッター缶バッジ JF2025ver.（全5種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[5個入] 2,750円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-47a253af09bc70831704-4.jpg ]■ポラショットコレクション JF2025ver.（全10種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-01f3531cec95b4af435f-6.jpg ]■必勝お守り JF2025ver.（全5種）販売価格：880円(税込)[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-ee00e4e36eac40d9d609-9.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-1825cd629698532c96e2-10.jpg ]■ステッカーセット(5枚入り) JF2025ver.（全2種）販売価格：1,100円(税込)ラインナップ：TypeA、TypeB[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-e433525ccc1daa3cb130-10.jpg ]■B2布ポスター JF2025ver.（全5種）販売価格：3,300円(税込)[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/588/resize/d59072-588-0fdaa83252c4c01d8a2c-8.jpg ]■ホロアクリルアートパネル JF2025ver.販売価格：3,300円(税込)※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA【関連サイト】TVアニメ『忘却バッテリー』公式サイトhttps://boukyaku-battery.com/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline