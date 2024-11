Elithの下村が主著を務めた論文がIEEE ITSC2024に採択されました

株式会社Elith

Elithの下村が筆頭著者を務めた論文「How to extend the dataset to account for traffic risk considering the surrounding environment」が高度道路交通システム分野の主要国際会議である 「IEEE ITSC 2024 (27th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems)」に採択されたことをお知らせいたします。

本論文では、交通リスクをより包括的に評価するためのデータセット拡張手法について提案しました。この手法は、周囲環境を考慮したデータ拡張を通じて、従来のアプローチでは捉えきれなかったリスク要因を精密に反映し、安全性向上に寄与するAIモデルの開発を目指しています。

下村は、発表セッションにおいて研究の背景、方法論、実験結果、そして交通システムへの実用的インパクトについて詳細を報告しました。

Elithは、AI技術を活用して交通、製造、医療など多様な分野における社会課題を解決することを目指しており、今後も積極的に研究開発を推進してまいります。本研究が業界や社会に提供できる可能性について、さらなる議論と連携を進めていきます。

本論文に関するお問い合わせがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

詳細ページ(https://its.papercept.net/conferences/scripts/abstract.pl?ConfID=87&Number=419)

【 IEEE ITSCとは 】

この会議は、ITS分野における最前線の技術や研究を知るための重要な場となっています。研究者や専門家が集まり、知識を共有した学術界と産業界の協力促進、次世代の交通システムの発展を支援を目的としています。 これにより、ITS分野におけるイノベーションが加速し、安全で効率的かつ持続可能な交通システムの実現に向けた一層の前進が期待されています。

詳細ページ(https://ieee-itsc.org/2024/)

