【無料ダウンロード】「荷待ち・荷役時間短縮に向けた荷主企業の具体的な方策」を公開しました｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、荷主勧告発動の対象となるNG行為の事例、荷待ち時間の記録義務化で抑えるべきポイント、荷主に求められる取り組み事項をわかりやすく解説した最新資料「荷待ち・荷役時間短縮に向けた荷主企業の具体的な方策」を公開しました。

資料の無料ダウンロードはこちら :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/reduced-waiting-time/荷主に求められる取り組み事項

資料を読むと下記のようなことがわかります

- 荷主勧告発動の対象となり得るNG行為事例- 荷待ち時間の記録義務付けについて- 荷主荷待ち時間の把握状況- 荷主事業者・運送事業者の取り組みに関するガイドライン

国土交通省が発表した「トラック輸送状況の実態調査結果（調査期間：令和3年1月～3月）」によると、全体の運行のうち荷待ち時間があったのは24％、荷待ち時間の平均は1時間34分にもなります。

ドライバー不足や労働時間の上限規制改正に伴い、今後、荷物を従来通りに届けるには、いかに「時間を効率的に使えるか」が重要になります。

※国土交通省 トラック輸送状況の実態調査結果（令和3年度）(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001409523.pdf)

本コンテンツでは、荷主勧告発動の対象となるNG行為の事例、荷待ち時間の記録義務化で抑えるべきポイント、荷主に求められる取り組み事項をわかりやすく解説します。

資料の一部をご紹介！

資料の無料ダウンロードはこちら :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/reduced-waiting-time/荷主に求められる取り組み事項

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者や担当者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」（https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/）を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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