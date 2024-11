『DEEMO & DEEMO II』のトレーディング楽曲イラストアクリルスタンド、トレーディング楽曲イラストアクリルカードなどの受注開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『DEEMO & DEEMO II』の商品の受注を11月20日(水)より開始いたしました。▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス) [画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-f36e383e342cd6d25083-19.png ]https://amnibus.com/products/title/1454?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼トレーディング楽曲イラストアクリルスタンド[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-86d8d232d98e4683c381-0.jpg ]Nine point eight、Saika、Sairai、Leviathan、ANiMA、Echo over you…、Here is where your story begins、Purple Strings、Kokoro Odoro、Delight of Lifeの楽曲イラストをアクリルスタンドに仕上げました。 台座はプレイ画面をイメージした色合いのデザインとなっております。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-69c2350c22f837a5a6db-1.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ANiMA アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)種類 :全10種サイズ:本体:(約)62×60mm 台座:(約)50×28mm 厚み:3mm 特典:(約)62×60mm 台座:(約)40×23mm 厚み:3mm素材 :アクリル▼トレーディング楽曲イラストアクリルカード[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-24efefd0b3563ec12a07-2.jpg ]Utopiosphere、Suspenseful Third Day、YUBIKIRI-GENMAN、Sunset、I race the dawn、AMEMOYOU、Precious Days、Rain Carnation, Ruin Lilac、karanosu、Particle Paradeの楽曲イラストをアクリルカードに仕上げました。 イラストに合わせ、ヴィンテージ感のあるデザインとなっております。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-dabd4eb72dd9c9a0c0cd-3.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Precious Days アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)種類 :全10種サイズ:(約)70×55mm 厚み:1mm素材 :アクリル▼トレーディング楽曲イラストスクエア缶バッジ[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-9eb83fa336e2b0cbd849-4.jpg ]Magnolia、Sakura iro no yume、Fluquor、Myosotis、Marigold、Haru Tomei、Bento Box Bivouac、Reverie、Ikazuchi、Clouds clear and…の楽曲イラストをスクエア缶バッジに仕上げました。 イラストに合わせ、ヴィンテージ感のあるデザインとなっております。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-c98aa542a61b4513b8f5-5.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Magnolia 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)種類 :全10種サイズ:本体:(約)58×58mm 特典:(約)直径 75mm素材 :紙、ブリキ▼トレーディングミニアクリルスタンド[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-6cd49e1605e34c6cf166-6.jpg ]Lune、MagiCatz、Guardian、H、Pharmacy of heartの楽曲イラスト、エコー、Deemo、ラン、ファトマ、クラウスのちびキャライラストをミニアクリルスタンドに仕上げました。 コレクションしやすいミニサイズのアクリルスタンドです。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-ede85ca646c6031d7ce3-7.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「エコー&Deemo ミニアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)種類 :全10種サイズ:本体:(最大約)45×32mm 台座:(約)35×21mm 厚み:3mm 特典:(約)44×32mm 台座:(約)35×21mm 厚み:3mm素材 :アクリル▼トレーディング場面写フィルム風ミニアートフレーム[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-7be8fbcc09d11cd9e978-8.jpg ]ゲーム公式ムービーの印象的なシーンをフィルム風のミニアートフレームに仕上げました。 デザインにアクリルを載せ、立体感のある加工を施したフィルム風のアートフレームのようなアイテムです。 ミニアートフレーム1つにつき1個イーゼルが付属します。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-2ff29ef6a06889901a3b-9.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「場面写 ホログラム フィルム風ミニアートフレーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)種類 :全8種サイズ:(約)55×40mm素材 :アクリル、ABS樹脂▼Tシャツ[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-33e850702ea1fccd0264-10.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-86b7d50061760280b5f0-11.jpg ]Magnolia、巡り廻る歳月の楽曲イラスト、曲名をTシャツに仕上げました。 スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。 日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。 ▽仕様価格 :各 \4,378(税込)種類 :全2種(Magnolia、巡り廻る歳月)サイズ:メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL レディース M、L、XL、XXL、XXXL素材 :綿100%▼メインビジュアル キャンバスボード[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-336c0a8c6bfc80aa5966-12.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-d5d228bdb1fcd35e20b0-13.jpg ]DEEMO、DEEMO IIのメインビジュアルをキャンバスボードに仕上げました。 お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 :各 \5,500(税込)種類 :全2種(DEEMO メインビジュアル、DEEMO II メインビジュアル)サイズ:F3号(273×220mm)素材 :木材、化繊▼マルチデスクマット[画像16: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-179856950ff2a6726dd6-14.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-2f32069108bd8509fefa-15.jpg ]Alice Good Night、永久なる旅路 メインビジュアルの楽曲イラストをマルチデスクマットに仕上げました。 デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 :各 \3,960(税込)種類 :全2種(Alice Good Night、永久なる旅路 メインビジュアル)サイズ:(約)60×35cm素材 :ポリエステル、ラバー▼ダブルアクリルパネル[画像18: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-d02d961381298bdfa123-16.jpg ][画像19: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-3f05fdcb47f4126c4e80-17.jpg ]DEEMOメインビジュアル、felzioneをダブルアクリルパネルに仕上げました。 前面のデザインと背景の2枚構造のアクリルで、奥行きが出て立体的に見えるアイテムです。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 :各 \2,750(税込)種類 :全2種(DEEMO メインビジュアル、felzione)サイズ:(約)14.8×10.5cm素材 :アクリル▼BIGアクリルスタンド[画像20: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-a228623d510dc06ca2ef-18.jpg ]※画像は「アリス ※画像は「アリス BIGアクリルスタンド」を使用しております。アリス、Deemo、エコーのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽仕様価格 :各 \1,980(税込)種類 :全4種(アリス、Deemo、エコー、Deemo)サイズ:(約)11.3×5.3cm 台座:(約)4.9×3.9cm 厚み:3mm ※種類により異なる素材 :アクリル▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)[画像21: https://prtimes.jp/i/16064/6873/resize/d16064-6873-f36e383e342cd6d25083-19.png ]https://amnibus.com/products/title/1454?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。 (C)2024 Rayark Inc. DEEMO(R) (C)2024 Rayark Inc. DEEMO II(R)