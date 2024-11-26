「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 第11回選定の結果を公表しました！

農林水産省

農林水産省及び内閣官房は、令和6年11月25日（月曜日）に林内閣官房長官出席の下、総理大臣官邸で開催された「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第11回選定）有識者懇談会において、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例30地区を選定し、このうち特に優秀な事例については、グランプリ及び優秀賞として決定しました。

1.趣旨

農林水産省及び内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優

良な事例を選定し、全国へ発信することとしています。

2.優良事例30地区選定結果

令和6年11月25日（月曜日）に林内閣官房長官出席の下、総理大臣官邸で開催された「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第

11回選定）有識者懇談会において、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例30地区を選定しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/234_1_df4c40ce1ba921cf4bb60f938711cc5b.jpg ]

3.グランプリ及び優秀賞

2の選定結果のうち特に優良な事例について、グランプリ及び優秀賞として以下のとおり決定しました。

（1）グランプリ

No.3北海道幌加内高等学校（北海道幌加内町）

（2）優秀賞

（ア）ビジネス・イノベーション部門

No.1 株式会社エース・クリーン（北海道北見市）

No.2 北海道積丹町におけるブルーカーボン創出プロジェクト協議会（北海道積丹町）

（イ）コミュニティ・地産地消部門

No.4 ひろさき援農プロジェクト（青森県弘前市）

No.9 群馬県立尾瀬高等学校（群馬県沼田市・片品村）

（ウ）個人部門

No.20中上光（島根県西ノ島町）

4.今後の予定

令和6年12月17日（火曜日）に、三田共用会議所において「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第11回選定）の選定証授与式を開催します。

また今後、総理大臣官邸において「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第11回選定）の交流会を開催する予定です。

5.参考

令和6年6月7日付けプレスリリース

地域の活性化や所得向上につながる農山漁村の取組事例を表彰します！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/240607.html

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第11回選定）有識者懇談会の議事次第、配布資料及び議事概要については、次のURLで紹介します。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/kondankai/index.html（外部リンク）

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の概要及び過去の選定事例については、次のURLで紹介しています。

https://www.discovermuranotakara.com/（外部リンク）

添付資料

資料1：第11回選定の選定地区(PDF : 2,007KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/PDF/r6_senntei30.pdf)

（分割版1）第11回選定の選定地区(PDF : 1,385KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/PDF/r6_senntei30-1.pdf)

（分割版2）第11回選定の選定地区(PDF : 1,314KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/PDF/r6_senntei30-2.pdf)

資料2：第11回選定のグランプリ、優秀賞(PDF : 977KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/PDF/r6_sennteigp.pdf)

いずれも有識者懇談会で配布、決定



・プレスリリース(PDF : 985KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/PDF/r6_prs30.pdf)