『弱虫ペダル LIMIT BREAK』の描き下ろし 10th Anniversary ver. トレーディングクリアカードなどの受注開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『弱虫ペダル LIMIT BREAK』の商品の受注を11月20日（水）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-ba57912f67e0500f9850-0.png ]https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼描き下ろし 10th Anniversary ver. トレーディングアクリルスタンド[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-1b9241beb4315a0eb435-0.jpg ]小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをアクリルスタンドに仕上げました。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-bf11e5dd80fe95775780-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 巻島 裕介&東堂 尽八 10th Anniversary ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 880(税込), BOX 7,040(税込)種類 ：全8種サイズ：本体：（最大約）69×45mm 台座：（約）48×20mm 厚み：3mm 特典 ：（約）60×51mm 台座：（約）60×25mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 10th Anniversary ver. トレーディングアクリルコースター[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-284e34f9aa56a73d2176-0.jpg ]小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをアクリルコースターに仕上げました。お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-74e92d1bc6ec10e733ff-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&真波 山岳 10th Anniversary ver. アクリルコースター AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 880(税込), BOX 7,040(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）80×80mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 10th Anniversary ver. トレーディングアクリルキーホルダー[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-473c382ef841c80330a5-0.jpg ]小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをアクリルキーホルダーに仕上げました。カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-aedd372cea42b71710a2-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 小野田 坂道&真波 山岳 10th Anniversary ver. アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 715(税込), BOX 5,720(税込)種類 ：全8種サイズ：本体：（約）68×52mm 厚み：3mm 特典：（約）68×62mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼描き下ろし 10th Anniversary ver. トレーディングクリアカード[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-5f7012905fe45f0a1bc4-0.jpg ]小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをクリアカードに仕上げました。PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-4310faa4d8ed12911ba7-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 巻島 裕介&東堂 尽八 10th Anniversary ver. クリアカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 550(税込), BOX 4,400(税込)種類 ：全8種サイズ：（約）14.8×10cm 厚み：0.3mm素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚▼描き下ろし 10th Anniversary ver. アクリルブロック[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-7a478796bff483c48363-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 小野田 坂道 10th Anniversary ver. アクリルブロック」を使用しております。小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをアクリルブロックに仕上げました。厚さ20mmのアクリルとなっており、存在感のある商品となっております。お部屋やデスク周りなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 6,578(税込)種類 ：全8種（小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八）サイズ：（約）15×10cm 厚み：2cm素材 ：アクリル▼描き下ろし 10th Anniversary ver. アクリルステッカー[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-4754d91af6f4737d43b7-0.jpg ]※画像は「描き下ろし 小野田 坂道 10th Anniversary ver. アクリルステッカー」を使用しております。小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八の描き下ろしイラストをアクリルステッカーに仕上げました。アクリルプレートタイプのステッカーです。通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。▽仕様価格 ：各 748(税込)種類 ：全8種（小野田 坂道、手嶋 純太、青八木 一、巻島 裕介、真波 山岳、新開 悠人、荒北 靖友、東堂 尽八）サイズ：（約）50×50mm 厚み：1mm素材 ：アクリル▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6865/resize/d16064-6865-ba57912f67e0500f9850-0.png ]https://amnibus.com/products/title/142,1,82,367,1037?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル05製作委員会