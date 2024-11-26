オープンセール全ドリンク８８円開催！全国急拡大中！今誰もが知る中華居酒屋！「福包酒場(フーパオサカバ）梅田堂山店」が１1月28日(木)にグランドオープン！

株式会社 Global Ocean

88円セール開催

■福包酒場について



高級本格中華「中国家庭料理 香園」の味をそのままに、株式会社GlobalOceanがカジュアルにブランド展開。

特級点心師が提供する本格的な点心や中華料理をリーズナブルな価格で食べられ、オリジナルのネオンサイン、現地の屋台を彷彿とさせる店内や、色とりどりの小籠包やオリジナルの火鍋サワーを中心にSNSで話題沸騰中。

ネオンサインが魅せる川崎店内装FCショー出展ブース

■月商19坪1900万を売り上げた怪物実績！！

横浜、首都圏を中心に全国出店展開中です。

各メディア出演、掲載、SNSも積極的に発信しております。

【めざましテレビ】【王様のブランチ】【株式会社UUUM】【フードリンクニュース】

【月間食堂】【飲食店経営】【近代食堂】【ビジネスチャンス】 など

フードリンクニュース掲載 抜粋

■オープン記念キャンペーン開催！

１１/２８(木)～１１/３０(土)限定！!ドリンク全品８８円(税抜)でご提供致します。是非この機会にご来店下さい。

オープン記念８８円セール開催！

餃子 小籠包 福包酒場 梅田堂山店

〒５３０-００２７

大阪府大阪市北区堂山町8-10 B棟

「火鍋サワー」は、当社の登録商標です。

【商標登録第6632422号】





<店舗>



＞東京都



渋谷店 https://www.instagram.com/fupao_shibuya/



池袋店 https://www.instagram.com/fupao_ikebukuro/

町田店 https://instagram.com/fu_paosakaba.machida/

中目黒店 https://www.instagram.com/fupao_nakameguro/

新宿店 https://www.instagram.com/fupao_shinjuku/



＞神奈川県



横浜西口店 https://www.instagram.com/fupao_yokohama/



横浜鶴屋町店 https://www.instagram.com/fupao_turuyacho/



野毛桜木町店 https://www.instagram.com/fupao_noge_/



茅ヶ崎店 https://instagram.com/fupaosakaba_chigasaki/

川崎店 https://instagram.com/fupaokawasaki/



相鉄五番街店 https://www.instagram.com/fupao_sotetsu/

横浜東口店 https://www.instagram.com/fupao_y.higashiguchi/

＞石川県

片町店 https://www.instagram.com/fupao_katamachi/

＞広島県

広島袋町店 https://www.instagram.com/fupao_hiroshimafukuromachi/(https://www.instagram.com/fupao_hiroshimafukuromachi/)

＞大阪府

梅田堂山店 https://www.instagram.com/fupao_umeda_osaka/

※フランチャイズ加盟店随時募集中

https://fupao.jp/





■人気メニュー詳細

・五色小籠包 \880 (税込\968)



当店自慢の「五色小籠包」！「エビ（ピンク）」「豚肉（白）」「フカヒレ（オレンジ）」「鶏肉（緑）」「牛肉（紫）」と五種類の味が楽しめます！色鮮やかな小籠包は写真映え間違いなし。一度は食べて頂きたい一品です。

見た目鮮やか五色小籠包

・火鍋サワー \880 (税込\968)



今SNSで話題の「火鍋サワー」！24種類のフレーバーの中から２種類を選び、お玉ですくってシェアしながら楽しめる新感覚サワーです。お一人様90分飲み放題 \880(税込\968)でお楽しみ頂けます。

映え必須の火鍋サワー

・自家製焼餃子 4個 \390 (税込\429)



点心師のオリジナルレシピで包んだ焼き餃子は病みつきになること間違いなし！もちもちの皮に肉汁たっぷりのあんが口の中で踊ります！

自社工場手仕込みの本格餃子

■運営会社



名称： 株式会社Global Ocean



代表取締役：佐藤 洋一

取締役：佐々木 隆恒

取締役/広報：小野寺 賢



所在地：神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス2F



ブランドHP：https://fupao.jp





＜FC加盟、お問い合わせはこちらへお願いいたします。＞



info@globalocean.co.jp 小野寺宛