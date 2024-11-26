新刊「洋上風力発電の最前線と各種関連技術」（株）情報機構：書籍版／書籍＋PDF版 発売

株式会社情報機構

医薬、化学、エレクトロニクスから機械・環境・エネルギー等様々な分野の技術セミナー開催及び専門書の発刊を行っております株式会社情報機構では、この度新刊「洋上風力発電の最前線と各種関連技術」を発刊致します。

各種求められる要素・部材技術やその実状および様々な課題・対応を網羅、関連業務に従事または参入をお考えの方に必須の一冊です。

・発刊：2024年12月

・定価：書籍版 75,900円 (税込(消費税10％））

書籍版＋PDF版セット 86,900円 (税込(消費税10％））

・体裁：B5判 約570ページ

・ISBN：978-4-86502-277-3



※詳細、申込方法はこちら(https://johokiko.co.jp/publishing/BC241201.php?utm_source=pre1126)

●本書のポイント：

○洋上風力発電の国内外の政策・事業・開発動向と市場参入の着眼点

：サプライチェーン・インフラの現状と課題、規制・標準化動向、コスト構造、リスク対策など

○風車の設計・施工技術

：構造設計および浮体式・着床式の組立・施工手順とその留意点

○様々な部品・部材と関連技術

：軸受・モータ等の設備系からブレード・磁石・浮体および塗料・潤滑剤、ケーブル、SEP船等まで、関連する様々な要素技術と対応する部材について

○計測・制御技術

：LiDAR、水中無線などのセンサー・測定技術から風況・発電量予測、ローター制御、系統連系・出力制御、AI活用まで

○施工・長期運用に際し発生する各種課題とその対策

：雷害、騒音、エロージョン、腐食、環境影響など

○洋上での運用に欠かせない保守管理・メンテナンス技術

：運転・維持管理の全体像から状態監視、ドローン・AI・水中ロボット等の新技術まで

○運用後の廃棄・リサイクル処理技術

：基本的な解体・廃棄・リサイクルフロー、ブレードを中心としたリサイクル処理技術や再利用用途など

●執筆者一覧（敬称略）：

織田 洋一 長崎大学

勝岡 洋一 日揮（株）

赤星 貞夫 一般財団法人 日本海事協会

牛房 義明 北九州市立大学

福本 貴聡 SOMPOリスクマネジメント（株）

松岡 裕二 損害保険ジャパン（株）

松信 隆 戸田建設（株）

村田 一城 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所

吉田 茂雄 佐賀大学

北小路 結花 ジャパン マリンユナイテッド（株）

神田 裕 日本精工（株）

野原 修 ナブテスコ（株）

宮本 恭祐 八幡電機精工（株）

荒井 純一 環境エネルギー技術研究所（株）

村井 基彦 横浜国立大学

大道 達雄 スーパーレジン工業（株）

野村 和宏 NBリサーチ

黒田 大聖 アクゾノーベルコーティング（株）

横山 翔 出光興産（株）

中村 元 信越化学工業（株）

徳永 祐二 東京製綱繊維ロープ（株）

米家 一洋 古河電気工業（株）

江副 誉典 （株）大林組

湯浅 大樹 東亜建設工業（株）

川端 浩和 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

西村 直喜 （株）島津製作所

塩田 正純 元 工学院大学

角谷 啓 （株）日立製作所

原 尚之 大阪公立大学

鈴木 淳 電源開発（株）

内田 孝紀 九州大学

桐淵 大貴 （株）東芝

新海 健 東京工科大学

深沢 健 三菱商事洋上風力（株）

錦澤 滋雄 東京科学大学

山本 和男 中部大学

宮崎 哲也 （株）アイ・エヌ・シー・エンジニアリング

吉田 倫夫 （株）ナカボーテック

三島 望 秋田大学

細田 泰宏 ホライズン・オーシャン・マネジメント（株）

藤本 修平 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所

西脇 雅裕 みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株）

松原 大佑 （株）イボキン

高谷 宗良 宏幸（株）

加山 広之 （株） ユーラスエナジーホールディングス

●目次概略：詳細はHPをご覧ください(https://johokiko.co.jp/publishing/BC241201.php?utm_source=pre1126)

第１章 洋上風力発電を取り巻く環境

第１節 世界と日本の洋上風力発電の開発動向・政策動向と課題

第２節 国内外のサプライチェーンの現状と動向

第３節 風力発電システムの国際標準、国内構造安全規制と認証制度について

第４節 洋上風力発電のコストと事業性評価について

第５節 洋上風力発電の事業リスクと対策・留意点

第６節 洋上風力の市場動向および参入の着眼点



第２章 風車の特徴および設計・組立施工技術

第１節 洋上風力発電の各種方式における構造・特徴と適地条件、最近の技術動向

第２節 風車の設計

第３節 風車の組立・施工技術

第１項 浮体式の施工法・手順と施工技術

第２項 着床式の施工法・手順と施工技術



第３章 設備・部品と関連技術

第１節 ローター・旋回部

第１項 ローター・ブレード

第２項 軸受( ベアリング)

第３項 風力発電機ヨー旋回部の課題と最新技術

第２節 エネルギー変換・制御機器

第１項 モータ・発電機

第２項 コンバータ構成とその制御

第３節 浮体

第４節 素材・部材技術

第１項 風力発電におけるFRP の活用に関して

第２項 各種材料技術( 封止材、接着剤)

第３項 塗料

第４項 潤滑剤

第５項 希土類磁石

第６項 浮体式洋上風力発電用係留ロープについて

第７項 ケーブルシステム技術

第５節 SEP 船



第４章 計測・制御・解析技術

第１節 センサー・測定技術

第１項 洋上風力用LiDAR 技術

第２項 水中無線技術とその応用の可能性

第３項 洋上風力発電における水中音の計測と評価

第２節 運転制御・系統システム

第１項 運転制御システム

第２項 ローター速度制御

第３項 系統連系と出力制御

第３節 解析・シミュレーション技術

第１項 風況および発電量予測

第２項 AI・シミュレーション技術活用による風車配置最適化

第３項 風力発電における各種技術へのAI・ヒューリスティック適用展開



第５章 施工および運用時における各種対策

第１節 海底地盤の調査・評価

第２節 洋上風力発電に係る環境アセスメント

第３節 効果的な雷害対策の実現に向けて

第４節 洋上風力発電からの騒音およびその影響と低減対策

第５節 エロージョン現象の要因・影響・評価とその対策

第６節 洋上風力発電構造物における腐食・防食の特徴とその評価・対策技術

第７節 風力発電設備・システムの部位別故障リスクとその評価



第６章 洋上風力発電設備における運転・維持管理

第１節 国内洋上風力発電設備における運転・維持管理概要

第２節 各種保守管理・メンテナンス技術

第１項 風力発電設備の状態監視とメンテナンス活用

第２項 ドローンやAI 技術等の運用

第３項 IoT 機器とクラウド活用による風力発電機の信頼性向上

第４項 水中ロボット(ROV ／ AUV) の適用展開



第７章 解体・リサイクル技術

第１節 解体・廃棄・リサイクルフロー

第２節 各種リサイクル処理技術

第１項 風車ブレードリサイクル技術

第２項 ブレードを中心とした風力発電リサイクルに関するユーラスエナジーホールディングスの取り組み



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