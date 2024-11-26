高円寺に新たなバイクレンタル店がオープン
株式会社キズキレンタルサービス
レンタル819 高円寺
車両一覧を見る :
https://www.rental819.com/search?shop=160
レンタル819高円寺 店舗情報
レンタル819 高円寺
レンタル819高円寺は、東京都杉並区のカスタムバイクショップ『レッドゾーン』にてオープンいたします。東京都心からのアクセスが良好なJR中央線『高円寺駅』より徒歩5分の位置にございます。
レンタルバイクは、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、スズキの国内4メーカーを中心に、Benelliを加えた約30台を取り揃えております。中型バイクから大型バイクまで幅広いラインナップを用意し、最寄り駅から徒歩5分の好立地で、お気軽にご利用いただけます。
寒い季節に突入しますが、日差しのある週末には、ぜひツーリングをお楽しみください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
車両一覧を見る :
https://www.rental819.com/search?shop=160
レンタル819高円寺 店舗情報
所在地 ：東京都杉並区高円寺4-12-3
営業時間 ：11:00-20:30
定休日 ：水曜日
URL ：https://www.rental819.com/shop/shopDetail/160
オープン日：2024年12月6日（金）