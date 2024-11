『超探偵事件簿 レインコード』のトレーディング Ani-Art アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『超探偵事件簿 レインコード』の商品の受注を11月19日(火)より開始いたしました。▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-75a6115e7ba962add4ff-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1320?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼トレーディング Ani-Art アクリルカード[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-d8050022b40ac5e017ba-0.jpg ]ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-b982f5f765ec4646cdaa-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ユーマ&死に神ちゃん Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \748(税込), BOX \10,472(税込)種類 :全14種サイズ:(約)70×54mm 厚み:1mm素材 :アクリル▼トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-7d087cd169dba1f36ed2-0.jpg ]ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロのイラスト、キャラクター名の英字、世界探偵機構のモチーフ、アマテラス社のモチーフ、死に神ちゃんのタトゥーマークを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。 ▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-a39620b154ed8bb1c606-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヨミー&スワロ Ani-Art アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \748(税込), BOX \10,472(税込)種類 :全14種サイズ:特典:(約)75×45mm 厚み:3mm 特典:(約)59×45mm 厚み:3mm素材 :アクリル▼トレーディング Ani-Art 缶バッジ[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-2a1947c787bf4d26c3cd-0.jpg ]ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-dd5ed8fed97c22bf16f0-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ユーマ&ハララ Ani-Art スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \473(税込), BOX \6,622(税込)種類 :全14種サイズ:特典:(約)直径56mm 特典:(約)60×40mm素材 :紙、ブリキ▼トレーディング Ani-Art ブロマイド[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-e7b41b0c16f3b8fc8c04-0.jpg ]ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-439b8175de686b6ab7fc-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヨミー&スワロ Ani-Art ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 :単品 \308(税込), BOX \4,312(税込)種類 :全14種サイズ:(約)12.7×8.9cm素材 :紙▼Ani-Art パーカー[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-ca06910c30c75a36b30c-0.jpg ]※画像は「ユーマ ココヘッド Ani-Art パーカー」を使用しております。ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライトのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、パーカーに仕上げました。シンプルなプルオーバータイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。▽仕様価格 :各 \7,700(税込)種類 :全4種(ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライト)サイズ:メンズ XS、S、M、L、XL、XXL レディース M、L、XL、XXL、XXXL素材 :綿100%▼Ani-Art Tシャツ[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-71c430dd755300aec7da-0.jpg ]※画像は「ユーマ ココヘッド Ani-Art Tシャツ」を使用しております。ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライトのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、Tシャツに仕上げました。スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。▽仕様価格 :各 \4,400(税込)種類 :全4種(ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライト)サイズ:メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL レディース M、L、XL、XXL、XXXL素材 :綿100%▼Ani-Art キャンバスボード[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-4f2348312de9683fa627-0.jpg ]※画像は「ユーマ ココヘッド Ani-Art キャンバスボード」を使用しております。ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライトのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 :各 \5,555(税込)種類 :全4種(ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライト)サイズ:F3号(273×220mm)素材 :木材、化繊▼Ani-Art BIGアクリルスタンド[画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-a55e7d4203134229fa94-0.jpg ]※画像は「ユーマ ココヘッド Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 :各 \1,980(税込)種類 :全14種(ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ジルチ アレクサンダー、デスヒコ サンダーボルト、メラミ ゴールドマイン、フブキ クロックフォード、ザンゲ イレイザー、ハララ ナイトメア、エイフェックス ローガン、プッチー ラヴミン、ヴィヴィア トワイライト、ヤコウ フーリオ、ヨミー ヘルスマイル、スワロ エレクトロ)サイズ:本体:(約)11.9×11.1cm 台座:(約)11.9×3.6cm 厚み:3mm ※種類により異なる素材 :アクリル▼Ani-Art 1ポケットパスケース[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-99446fc0a9518f5eb5fc-0.jpg ]※画像はユーマ ココヘッド Ani-Art 1ポケットパスケース」を使用しております。ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライトのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、1ポケットパスケースに仕上げました。 社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。 通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。▽仕様価格 :各 \1,980(税込)種類 :全4種(ユーマ ココヘッド、死に神ちゃん、ハララ ナイトメア、ヴィヴィア トワイライト)サイズ:(約)7.1×10.3cm素材 :合成皮革▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)[画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6862/resize/d16064-6862-75a6115e7ba962add4ff-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1320?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。 All Rights Reserved.