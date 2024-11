【スイスホテル南海大阪】クリスマスをピンクで華やかに彩る「Festive Pink Afternoon Tea」2024年12月1日（日）～25日（水）開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)の6階「ザ・ラウンジ」では、華やかで愛らしい「Festive Pink Afternoon Tea」を2024年12月1日(日)~12月25日(水)のクリスマスシーズン限定で開催いたします。

スイーツでは、甘酸っぱいラズベリーのパンナコッタに上品なロゼシャンパンの風味が広がる「ラズベリーパンナコッタとロゼシャンパンゼリー」や、サンタクロースのキャンドルに見立てたレモンクリームがアクセントの「レモンベイクドチーズケーキ」、トナカイの表情がかわいい「ナッティーチョコレートプティガトー」にサンタ帽のアイスクリームやクリスマスツリーのムースなど、見た目もキュートなピンク色のスイーツが並びます。

ホリデーシーズンにふさわしいプレミアムな食材を使用したセイヴォリーでは、フォアグラの香り豊かなブリュレは軽い口当たりに仕上げ、「鱈とじゃが芋のブランダード」はパセリがアクセントに。クランベリーの甘酸っぱさが絶妙な「ターキーとクランベリーのラップサンド」や「つぶ貝のポテトシューと茸マリネ」など、シェフの繊細な技が光るリッチなメニューをご堪能ください。

6階のテイクアウトショップ「スイスグルメ」では、クリスマスケーキのご予約も受付中です。4種のホールケーキに加え、昨年大変ご好評をいただいたホテルオリジナルのフライドチキンとローストチキン、またシュトーレンやジンジャーマンクッキーなどプレゼントにもぴったりなテイクアウトメニューも多数ご用意しております。

街中が煌めくこの季節、スイスホテル南海大阪がお届けするピンクでかわいいアフタヌーンティーで心躍るクリスマスをお過ごしください。

◆ 「Festive Pink Afternoon Tea」 概要

期間 : 2024年12月1日(日)~12月25日(水)

場所 : スイスホテル南海大阪 6階 「ザ・ラウンジ」

営業時間 : 11:00-18:00

料金 : 6,500円

※ディルマ「ティーメーカー・シリーズ」ティービュッフェ付き(2時間制)

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/thelounge-festive-pink-afternoontea/

ご予約・お問合せ:06-6646-5004 (直通) または TheLounge.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-thelounge/reserve

◆メニュー

スイーツメニュー / イメージ

スイーツ

・ラズベリーパンナコッタとロゼシャンパンゼリー

・レモンベイクドチーズケーキ サンタクロースキャンドル

・ストロベリーバニラクランチムース

・ナッティーチョコレートプティガトー

・サンタクロースハットアールグレイアイスクリーム

・ベリーチョコレートカヌレ

・スノーボールクッキー

セイヴォリーメニュー / イメージ

セイヴォリー

・鱈とじゃが芋のブランダード パセリ風味メルバトースト

・フォアグラブリュレ

・つぶ貝のポテトシューと茸マリネ

・ターキーとクランベリーのラップサンド

スコーンメニュー / イメージ

スコーン

・プレーンスコーン

・ミックスベリースコーン

クリスマスケーキについて

ホテル6階のテイクアウトショップ 「スイスグルメ」では、クリスマスケーキ4種のご予約を承っております。ホテルオリジナルのローストチキンやフライドチキンの他、シュトーレンやパネトーネなど様々なテイクアウトメニューもご用意。

詳細は下記URLよりプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000359.000052177.html

【店頭販売】

クリスマスケーキ:2024年12月9日(月)~12月25日(水)

クリスマスチキン:2024年12月21日(土)~12月25日(水)

クリスマススイーツ・ブレッド:2024年12月1日(日)~12月25日(水)

クリスマスアイテム / イメージ詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.jp/christmas2024/

◆ザ・ラウンジについて

柔らかい色調のインテリアがくつろぎの空間を生み出す「ザ・ラウンジ」。季節のケーキやデザート、アフタヌーンティーで穏やかなティータイムを、またはシャンパンやカクテルを片手に優雅な午後のひとときをお楽しみください。

【場所】 スイスホテル南海大阪 6階

【営業時間】 11:00 - 18:00

【電話】 06-6646-5004(直通)

「ザ・ラウンジ」内観公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/the-lounge/

<注意事項>

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5300を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com | all.accor.com | group.accor.com