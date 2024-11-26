総務省後援「ASPICクラウドアワード2024」にて、請求管理ロボ、サブスクペイ Professionalが基幹業務系ASP・SaaS部門でW受賞

株式会社ROBOT PAYMENT

株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、一般社団法人日本クラウド産業協会（以下「ASPIC」）主催、総務省が後援する「ASPICクラウドアワード2024」基幹業務系ASP・SaaS部門において、当社の「請求管理ロボ」がサービス連携賞、「サブスクペイ Professional」が奨励賞を受賞しました。

受賞サービスについて

請求・債権管理システム「請求管理ロボ」

「請求管理ロボ」は、請求書発行だけではなく決済・債権管理を付加した「請求業務負荷を約80％削減する」サービスです。これまで手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった請求業務や債権管理をすべて自動化し、経理の業務負荷・債権リスクを減らします。クレジットカード決済・口座振替・銀行振込など、豊富な決済手段を低い手数料でラインアップしており、顧客数・請求件数の急激な増加へ対応することで企業の競争力を高めます。



請求管理ロボ：https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/

(https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/)請求管理ロボ for Salesforce：https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange_mov/

(https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange_mov/)

顧客管理・自動決済サービス「サブスクペイ Professional」

「サブスクペイ Professional」は、サブスクビジネスに特化した顧客管理・自動決済サービスです。顧客との接点となるWebサイトの作成から、顧客情報の収集、決済、プラン変更・解約までワンパッケージで完結します。新規事業や短期間での立ち上げが求められる事業展開を、低コストかつスピーディな導入サポートするとともに、高いカスタマイズ性を活かして事業成長に合わせた機能提供を行い、事業拡大を強力にサポートします。



サブスクペイ Professional：https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/(https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/)



「ASPICクラウドアワード」について

ASPICクラウドアワードは、クラウドサービス事業者やユーザ企業・団体を対象に、社会に有益な安全かつ安心できるクラウドサービスの普及及び市場拡大を目的として2007年に創設されました。総務省の後援を得て、2015年からは総務大臣賞の授与も行われています。

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株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/