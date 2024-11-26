福島の美味しい魅力を発信！｜ネッツトヨタ郡山主催　交通安全イベントにてYACYBER直売所がオープン！

ＹＡＣＹＢＥＲ株式会社《イベント概要》[表: https://prtimes.jp/data/corp/27568/table/150_1_27203690777b81254094005ec7e07599.jpg ]≪開催概要≫

ネッツトヨタ郡山株式会社主催の高齢者向けの『安全運転啓発』と同時に、アクセルブレーキ踏み間違え時のサポートブレーキ性能を参加者様に同乗体験いただくイベントが、ビックパレットふくしまにて開催されました。

ご参加いただいた方には、長野県のブラウンエッグファームの『浅間小町6玉と幸せひなちゃんしょうゆのセット』をプレゼントし、喜びの声をいただきました。

待ち時間や体験プログラム終了後には、福島県内の農産物を中心に全国からの選りすぐりの商品を取り揃えたYACYBER直売所にて多くのお客様にお買い求めいただきました。

また、一部商品は福島県郡山市内のこども食堂へ寄贈いたしました。

ブースの様子陳列商品- ご出品いただきました生産者 -- 山崎水産- エスペランス- メグロ食品- 大阪ゆば- 天洋丸- はまちゃん米- 黒沼果樹園- 日光林キノコ園- 山来- 秋吉農園【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

下記問い合わせ先へご連絡をお願いいたします。

問い合わせ先 ：marche@yacyber.co.jp

担当者：YACYBER株式会社 東京オフィス 広報担当

《ネッツトヨタ郡山株式会社とは》

【YACYBER株式会社 概要】

所在地

福島県郡山市緑町17番8号

代表者

代表取締役社長 小室和人

事業内容

- トヨタ車の新車販売- 中古車販売- 車検・各種点検- 自動車修理- 自動車保険- 保険各種- 携帯電話販売- 英語教室

URL https://netz-kooriyama.co.jp/

《YACYBER株式会社とは》

【YACYBER株式会社 概要】

所在地

- 大阪オフィス（本社）／大阪府大阪市中央区平野町1-6-9 KIビル 5,6F- 東京オフィス／東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 6F- 沖縄オフィス／沖縄県那覇市久米1-1-7 サマリア・久米 2F

代表者

代表取締役社長 唐澤太郎

事業内容

《YACYBER事業》

- 農産物直売所の検索サービス「YACYBER」の開発、運営／https://yasacolle.jp/- 食と農のお役立ちメディア「やさコレ」の企画、運営／https://yasacolle.jp/

《store事業》

- 無人キャッシュレス農産物直売所「YACYBER STORE」の企画、運営- 農業生産者D2Cプラットフォーム「YACYBER store system」の開発、運営

《クライアントワーク事業》

- webサイト制作 システム開発etcInstagram :https://www.instagram.com/yacyber_official/Facebook :https://www.facebook.com/yacyberjpX :https://x.com/yacyberjp