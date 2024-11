【古着イベント開催】11月30日(土)・12月1日(日) ウラハラフルギマーケット with TOKYO FURUGI MUSEUM #3

株式会社 MXN JAPAN

2024年10月11日にオープンした古着メディア「TOKYO FURUGI MUSEUM(https://tokyofurugimuseum.jp/)」を運営する株式会社MXN JAPAN(本社:東京都品川区西五反田8丁目1-3、代表取締役:チェ・ハンウ)は、原宿神宮前商店会と共に「ウラハラフルギマーケット」を2024年11月30日(土)・12月1日(日)に再度開催します。

同イベントは3度目の開催となり、今回はメンズの古着を取り扱うお店を中心とした12店舗が、2日間ウラハラキャットストリートに集結し、販売を行います。

■開催の背景

「ウラハラフルギマーケット」は2024年5月に初開催され、今回が3度目の開催となります。

主催する原宿神宮前商店会は、裏原宿エリアの繁栄と発展を目的に活動を行っており、このイベントを通じて地域の活性化を目指しています。

前回同様「TOKYO FURUGI MUSEUM(https://tokyofurugimuseum.jp/)」も参加し、"あなたにピッタリの古着と出逢える"というサービスのコンセプトのもと、古着屋と古着好きが出逢うきっかけとなるイベントを目指しています。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77024/table/129_1_2affffacc481d89d8191212b87d1777b.jpg ]

■イベントの詳細

2日間にわたってウラハラキャットストリート全体に12店舗がブースを展開し、1点物の古着を中心に販売します。

今回はメンズ古着を取り扱う店舗を中心に、裏原宿カルチャーと親和性の高いストリート系から、アメカジ、y2k、引き続き人気のアニメ・キャラクターものまで、古着に詳しくなくてもファッションとして古着を楽しめる店舗が勢ぞろい。

【出店店舗一覧】

11月30日(土)

- humor- USED GR- 古着屋 SAKASHITA- フラミンゴ名古屋マバタキ店- 古着屋 SANGO- Leon Shinjuku- Elpaso

(順不同)

12月1日(日)

- 古着屋 no pain no gain- THE BLUFF STORE- 古着Butterfly- ELCASION E.L.C.A- 古着屋 SANGO- humor- フラミンゴ名古屋マバタキ店- Elpaso- USED GR- Leon Shinjuku- 古着屋 SAKASHITA- 古着屋 BUYER'S

(順不同)

■一部出店店舗のご紹介

Leon Shinjuku(https://tokyofurugimuseum.jp/products/leon-shinjuku)

ストリートとラグジュアリーを

現代風に落とし込んだヴィンテージショップ



主な取扱商品

Supreme / Vintage TーShirt / Carhartt

NIKE / Ralph Rauren / Levis / Champion

古着Butterfly(https://tokyofurugimuseum.jp/products/%E5%8F%A4%E7%9D%80butterfly?variant=49498009141546)

コストパフォーマンス重視!

オーナーがハンドピックしている商品をお安く提供している為、入荷次に7割程の商品が即完。

常にフレッシュな商品をお買い求めいただけます。

古着屋BUYER'S(https://tokyofurugimuseum.jp/products/%E5%8F%A4%E7%9D%80%E5%B1%8Bbuyers)

接客の無い2階建ての大型古着屋



VINTAGE・Special多数

OLDSKATE取扱STUSSY.ZORLAC.etc

雑貨・レディースアイテム強化中

■主催

原宿神宮前商店会

所在地:東京都渋谷区神宮前3-18-20

会長:早川 千秋

商店会HP:https://www.urahara19.com/

■協力

TOKYO FURUGI MUSEUM

https://tokyofurugimuseum.jp/

全国の古着屋・古着イベントの情報が集約された古着メディア。

古着屋の所在地や取り扱っている商品ジャンル、平均予算・雰囲気など、多様な探し方で全国各地の古着屋を探すことができます。