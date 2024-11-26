(株)エネコム、次世代情報通信基盤の実現を目指す「IOWN Global Forum」へ参画
株式会社エネコム
株式会社エネコム（本社：広島県広島市、取締役社長：岡部 恵二）は、Innovative Optical and Wireless Network（以下 IOWN）構想を推進する「IOWN Global Forum※」に参画いたしました。
IOWN構想は、光技術を活用し、低遅延・低消費電力・大容量の次世代情報通信基盤の実現を目指す構想で、IOWN Global Forum は、IOWN の社会実装を目指し、日本電信電話株式会社、インテルコーポレーション、ソニー株式会社が発起人となり業界を代表する世界160 の企業や団体が加盟する非営利国際団体です。
当社は、IOWN Global Forum に参画することで、これまで培ってきた情報通信分野での経験と技術力を活かし、IOWN 技術をはじめとする次世代技術へ取り組み、地域社会の発展に貢献してまいります。
※IOWN Global Forum の詳細については、https://iowngf.org/ をご参照下さい。
本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
株式会社エネコム
経営戦略本部 事業戦略部（石田・大本）
TEL：050-8201-1505 平日9時～17時