【待望の新商品】【FiOLATTE(フィオラッテ)】より、まるでショコララテのような味わい広がる「サンドクッキー」を新発売！

株式会社シュクレイ【FiOLATTE(フィオラッテ)】は、ラテにラムレーズンやキャラメル、チョコレートなどを組み合わせた華やかなカフェラテの薫りが広がる絶品スイーツをお愉しみいただけるブランドとして、多くの皆さまに愛されています。今回は、そんなフィオラッテから軽い口当たりとやさしい甘さの「サンドクッキー」が新登場!エスプレッソを効かせたクッキー生地で、ホワイトミルクのチョコレートをサンドしました。チョコレートの濃厚な甘さとミルクのクリーミーな味わいのハーモニーは、まるでショコララテのよう。サクッとした食感とともに、心地よい甘さが口いっぱいに広がる癒しのスイーツです。また、パッケージにはラテアートをあしらい、目を引くデザインながらも、落ち着いた大人っぽい印象を与える仕上がりにいたしました。ひと口でカフェ気分を味わえるようなリラックスタイムにぴったりのサンドクッキーは、ちょっとした贈り物やお手土産にも最適です。ぜひ、みんなでシェアしてほっとひと息、くつろぎの時間をお過ごしください。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-99941fbeeebe298970cc-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-819ddc545d055fec01aa-1.jpg ]◆商品概要【商 品 名】 サンドクッキー【入数・価格】 9枚入 1,188円(税込) 18枚入 2,376円(税込)【発 売 日】 2024年12月1日(日)~ 商品情報ダックワーズサンド ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しめる、とても濃厚で贅沢なお味の逸品です。3個入:1,944円(税込) ※要冷蔵、1日数量限定商品[画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-61f4df234b203a40afe0-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-256ae2acf243d10ea94e-3.jpg ]ミルフィユほろ苦いカカオニブと、キャラメルのコクのある甘みがカフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。香ばしく焼き上げたパイとの食感のハーモニーもお愉しみください。4個入 1,296円/8個入 2,592円(全て税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-0cd0c6e1b5ae9127b184-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-032af6c39264ad96067b-5.jpg ]フィナンシェチョコレートのコクと華やかなカフェラテの薫りを丁寧にそして優しくフィナンシェにとじ込めました。苦味をおさえた、とても食べやすい上品なお味です。5個入 1,188円/10個入 2,376円(全て税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-db534ce1e747c6b95455-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-e2f4ef2b329cacb16916-7.jpg ]ブランドロゴ&ストーリー[画像9: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-c639e09d87693e0ee4dc-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-c2b7eb4c1344328eb0c1-9.png ]店舗情報[画像11: https://prtimes.jp/i/16051/1165/resize/d16051-1165-185e67d4f9057f872555-10.jpg ]店舗名称:FiOLATTE エキュート品川店住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27営業時間:平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00※館の営業時間に準ずる<公式ホームページ>https://fiolatte.jp/<公式X(旧Twitter)> https://x.com/FiOLATTE_PR<公式Instagram>https://www.instagram.com/fiolatte_official/会社情報<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ