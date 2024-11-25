【岡山大学】令和6年度岡山大学解剖体慰霊祭を挙行

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 25日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-7c7bb7ef792a1230e4b4-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2024年11月16日、本学での解剖実習や疾病の原因解明のため献体された方々を慰霊する「令和6年度岡山大学解剖体慰霊祭」を鹿田地区のJunko Fukutake Hallで執り行いました。 今年度は、ご遺族や本学教職員、学生約500人が会場に参列しました。参列者は、祭壇に献花し、昨年9月1日から今年8月31日までにご献体された128人のご冥福をお祈りしました。 豊岡伸一医学部長、久保田聡歯学部長、学生代表が、「献体者の崇高なご厚意に感謝し、今後の疾病治療に生かします」と誓いを述べ、ご遺族代表からは、「皆さんのたゆまぬ努力と研鑽、一層の医学の発展を祈ります」とあいさつがありました。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-acdc3212e5b2c960836b-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-85989159d894e232d6d0-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-f59021614d7f6540a274-3.jpg ]◆参 考・岡山大学医学部 https://oumed.okayama-u.ac.jp/・岡山大学歯学部 https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/・岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-753b7514d555466aa8aa-5.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-010401d78316632b6905-4.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等総務課 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス TEL：086-235-6605 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13755.html 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-db066e153eae55082920-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2714/resize/d72793-2714-bf169e63c5d92f7aeb24-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html