【岡山大学】岡山大学附属図書館 第33回知好楽セミナー「癌を起こす細菌の話-ピロリ菌除菌のすすめ-」〔12/13,金 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 26日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-7a109bf995e5cd3e5d94-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の附属図書館（中央図書館）では、第33回知好楽セミナー「癌を起こす細菌の話ーピロリ菌除菌のすすめー」を、2024年12月13日（金）14:30～16:00に本学津島キャンパスの中央図書館で開催します。 「ピロリ菌」名前は聞くけど詳しくは知らない……という方が多いのではないでしょうか。若い方にこそ聞いてほしい、ピロリ菌が癌を起こす仕組みと若年期における除菌の重要性を解説します。ぜひご参加ください！【日 時】 2024年12月13日（金）14:30～16:00【会 場】 岡山大学附属図書館 中央図書館 日本総研プラザ（ラーニングコモンズ） （〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス） https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html【講 師】 横田 憲治 氏（岡山大学 学術研究院 保健学域 教授）【対象者】 本学学生 本学教職員 一般の方【定 員】 定員40名（先着順）【お申込み方法】 下記のお申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください（申込締切：2024年12月11日（水））。 https://forms.office.com/r/fiG6hAuR2j?origin=lprLink【ポスター】 https://www.lib.okayama-u.ac.jp/documents/20241213_chikoraku_33.pdf◆参 考・岡山大学附属図書館 https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html・岡山大学大学院保健学研究科 検査技術科学分野 微生物・遺伝子学講座 https://microbio-genetics.jimdofree.com/[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-973f7ee33b466796d9b9-3.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-5e7ea5cfd536e906ace0-4.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-0cb03e729d6e276d1e9b-2.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学附属図書館 総務グループ 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL : 086-251-7304 E-mail : lib-event◎adm.okayama-u.ac.jp ※◎を@に置き換えてください https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id13711.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-47c18d4bab6cabdae673-5.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2717/resize/d72793-2717-391193eaa6f5b10c6b6f-6.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html