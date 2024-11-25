【岡山大学】第14回岡山大学国際同窓会総会を開催しました

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 25日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-99ea888a0ef53dd78851-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学国際同窓会は、2024年11月1日に「第14回総会」をハイブリッド形式で開催しました。 総会には、郭艶萍（カク・エンペイ）国際同窓会会長をはじめ、世界中の支部会員が参加。本学からは国際同窓会顧問である那須保友学長、国際同窓会副会長である鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）、菅誠治理事（教学担当）らが出席しました。 開会あいさつでは、郭会長から、同窓生の活躍および支部の活動が紹介され、母校である岡山大学と同窓会各支部のさらなる連携強化への期待が述べられました。 その後、海外支部からの活動報告、国際同窓会学生スタッフによる同窓会活動の紹介、本学の最新状況についての報告等があり、国内外からオンライン参加した約30人の同窓生たちとともに、和やかな時間を共有しました。 設立13年目を迎えた岡山大学国際同窓会は、現在、28カ国に55支部（7通信拠点含む）を設置し、約1,100人の会員を有しています。今後も、本学と同窓生の交流と絆を深め、優れた留学生の獲得、学生の交換留学、教職員の交流の将来的な実現に向け、引き続き強力なネットワークを活用しながら活動していきます。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-90e05412a9aaf5d8d9bf-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-e551e3a5b5df333ecd51-2.jpg ]◆参 考・岡山大学国際同窓会（日本語） https://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/・岡山大学国際同窓会（英語） https://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/en/・岡山大学国際同窓会（中国語） https://alumni.ouic.okayama-u.ac.jp/zh-hans/◆岡山大学国際同窓会（OUIAA）紹介動画（YouTube 1:57） https://youtu.be/7XaalJR2ZAc[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7XaalJR2ZAc ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-d0ebfe7ecc76829410c3-3.gif ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-9d7361a9fe63d362d215-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-bf7924670448bd0ee27e-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-e7727eaf9379cf8be790-9.png ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 国際部 国際企画課 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-7048 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13754.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-93fb7e7a8e3556a47314-6.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2715/resize/d72793-2715-5c92d5e25a21b0b1e215-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html