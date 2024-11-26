ホイール梱包用のダンボール箱が新登場！店舗・倉庫からの商品発送をはじめ、フリマアプリでの出品時に活躍

株式会社アースダンボールダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2024年11月25日(月)より新商品として「ホイール用のダンボール箱3種類」を販売開始します。[画像1: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-0d89aa607c2aa4384b93-10.jpg ]ダンボール箱の深さ調整が可能！梱包作業を便利にする仕様で設計ホイール用ダンボール箱シリーズの特長として、深さ調整が可能な罫線（折れ線）を各商品に設けています。底面サイズはホイールのインチ数に合わせ、深さは複数のリム幅規格に対応できるように可変できる仕様に設計。1種類のダンボール箱で複数サイズのホイールサイズに対応しているので、ダンボール箱のストック管理もシンプルに行えます。また、深さ調整が可能なことにより、箱の空間が余った際に多くの緩衝材を詰めなくとも箱自体のサイズを可変させることで、緩衝材の使用量を削減することも可能です。[画像2: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-72a96ea65605bcb86ea0-10.jpg ]発送に便利な3種類のサイズが新登場[表: https://prtimes.jp/data/corp/94673/table/121_1_e98cb906b931e95802242ddd18990d33.jpg ]「ホイール梱包用ダンボール箱（14～16インチ）」商品概要[画像3: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-7fab43f32beaedf20287-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-0f82c4efa9308b791c7b-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-b3f1b7d5202631f9e931-2.jpg ]商品ID：1993商品名：ホイール梱包用ダンボール箱（14～16インチ）材質 ：K6厚み ：W/F(8mm厚)色 ：両面茶色重量 ：1181g内寸法：450×450×170~220mm外寸法：469×469×250mm発売日：2024年11月25日(月)自社ECサイト価格：単価540円～(税込)自社ECサイト ： https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1993.htmlその他の商品ページについて▼ID:1994 ホイール梱包用ダンボール箱（17～19インチ） https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1994.html[画像6: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-ad2c300d0d0282eea0a2-6.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-3c6977c9a974008427a3-8.jpg ]▼ID:1995 ホイール梱包用ダンボール箱（20～22インチ） https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1995.html[画像8: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-25393a6d7924156311c3-8.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-fe2f07c8c15edfb85089-9.jpg ]創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価されて、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。▼ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html[画像10: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-448e1fda57039d08ac98-5.jpg ]【株式会社アースダンボールについて】本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)電話番号：048-728-9202(代表)事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売URL ：https://www.bestcarton.com/【一般の方向けのお問い合わせ先】企業名 ：株式会社アースダンボール担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔電話番号：048-728-9202Email ：info@bestcarton.comアースダンボール公式SNS・X(旧：Twitter)https://twitter.com/hakoshokunin・Instagramhttps://www.instagram.com/hakomarukun_world/・YouTubehttps://www.youtube.com/user/bestcarton/featured・Pinteresthttps://www.pinterest.jp/EarthCardboard/プレスリリース動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FwXFvIDyfDE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LqBsTPlfMNI ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=QvYz-8fX_jI ][画像11: https://prtimes.jp/i/94673/121/resize/d94673-121-ba510e1db121a7ac3a8c-4.jpg ]