¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡È¢¡¦Ê¡ÂÞ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ª¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤ÎÊõÈ¢·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë¥À¥ó¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÊñÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´°ËÆàÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±üÅÄ ÉÒ¸÷)¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü(¿å)¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÚÂðÇÛ80¥µ¥¤¥º¡ÛÊõÈ¢·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-4218731df54504cac7dd-10.jpg ]EC¥·¥ç¥Ã¥×ÍÍÉ¬¸«¡ªÊ¡È¢¡¦Ê¡ÂÞÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊõÈ¢Ê¡È¢¤äÊ¡ÂÞÍÑ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯EC¥·¥ç¥Ã¥×ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÊõÈ¢·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ë¡Ø¥´ー¥ë¥É¡Ù¥«¥éー¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹ØÆþÉÊ¡¦ÀïÍøÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òÂ¥¿Ê¡¦´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-4020c220e1a6dd2a85a8-2.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-e5fbcbc264c7e737492a-2.jpg ]¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1998.html¡Ö¡ÚÂðÇÛ80¥µ¥¤¥º¡ÛÊõÈ¢·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë¡×¾¦ÉÊ³µÍ×[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-8ac89832039dd7dc4295-2.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-e5fbcbc264c7e737492a-2.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-ba5d04109405c6c7da67-2.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-0b16bb8ed4d932ef7fef-2.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-b589890b58860e1ca29b-2.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-4020c220e1a6dd2a85a8-2.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-c8a5d03cb5ba5f730e9b-2.jpg ]¾¦ÉÊID¡§1998¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÚÂðÇÛ80¥µ¥¤¥º¡ÛÊõÈ¢·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ëºà¼Á¡¡¡§ÇòC5/C5¸ü¤ß¡¡¡§B/F(3mm¸ü)½ÅÎÌ¡¡¡§205gÆâÀ£Ë¡¡§345¡ß195¡ß189mm³°À£Ë¡¡§351¡ß201¡ß200mmÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î20Æü(¿å)¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È²Á³Ê¡§Ã±²Á398±ß～(ÀÇ¹þ)¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1998.htmlÁÏ¶È°ÊÍè¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ç¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¹×¸¥³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤ò¿ä¿Ê¡¦¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ì¤Íè¡¦¼¡À¤Âå¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊIT¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¶áÇ¯¤âÍÍ¡¹¤Êµ¡´Ø¤«¤éÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Êhttps://www.bestcarton.com/profile/¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¹â¤¤µ»½Ñ¤È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Àº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÄó°ÆÎÏ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ»Ô¾ì¤Ø¤È¤¤¤ÁÁá¤¯»²Æþ¤·¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¿®ÍÑÎÏ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢§¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¤Ø¤Î°õºþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø(¥Õ¥ë¥«¥éー¥À¥ó¥Üー¥ë¤Î¤´°ÆÆâ)https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-1a4cedd3a3bd8a422ae8-1.jpg ]¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©362-0811¡¡ºë¶Ì¸©ËÌÂÎ©·´°ËÆàÄ®À¾¾®¿Ë7-17Ï¡ÅÄ¹©¾ì¡§¢©349-0135¡¡ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»Ô°æ¾Â620-22¶å½£¹©¾ì¡§¢©811-3515¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»ÔÃÓÅÄ1685ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±üÅÄ ÉÒ¸÷ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1953Ç¯3·î(ÁÏ¶È¡§1953Ç¯3·î)ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-728-9202(ÂåÉ½)»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥À¥ó¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÊñÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇäURL¡¡¡¡ ¡§https://www.bestcarton.com/¡Ú°ìÈÌ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ëÃ´Åö¼Ô¡¡¡§¾¦ÉÊ´ë²è¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡±üÅÄ ÂçÊåÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-728-9202Email¡¡ ¡§info@bestcarton.com¥¢ー¥¹¥À¥ó¥Üー¥ë¸ø¼°SNS¡¦X(µì¡§Twitter)https://twitter.com/hakoshokunin¡¦Instagramhttps://www.instagram.com/hakomarukun_world/¡¦YouTubehttps://www.youtube.com/user/bestcarton/featured¡¦Pinteresthttps://www.pinterest.jp/EarthCardboard/¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æ°²è[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=FwXFvIDyfDE ][Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ][Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=QvYz-8fX_jI ][Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=LqBsTPlfMNI ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/94673/119/resize/d94673-119-e7d13f2a24f4606c1d76-0.jpg ]