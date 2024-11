¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¢2024Ç¯ Åß¤Î¿Íµ¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¿Íµ¤Î¹¹ÔÀè¤ØºÇ¤â¤ªÆÀ¤ËÅßÎ¹¤¬¤Ç¤­¤ë·î¤ò¸ø³«

エクスペディアホールディングス株式会社

エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、検索データから見た「2024年 冬の人気海外旅行先ランキング」と、12月から2月の期間で最もお得に冬旅ができる月を発表します。さらに、会員なら国内外の対象地域への旅行が30%以上オフとなる「ブラックフライデーセール」を実施します。

■年末年始から2月までの冬に人気の旅行先 上位3位は「台北」、「ソウル」、「ホノルル」

エクスペディアの検索データ※1による「2024年 冬の人気海外旅行先ランキング※1」を見てみると、1位は「台北」、2位には「ソウル」とアジアの王道人気都市、3位には不動の人気を誇る「ホノルル」が入り、上位3位は9月に発表した「2024年 秋の人気海外旅行先ランキング」(https://www.expedia.co.jp/stories/fall-travel-outlook/)と同じ組み合わせとなりました。一方で、夏と秋は「ソウル」が首位だったものの、今回は「台北」が首位となりました。「ソウル」は冬の冷え込みが厳しいため、この季節は比較的暖かい「台北」を選ぶ人の方が多いのかもしれません。その他をみると、4位に「バンコク」、6位に「シンガポール」、8位に「香港」、9位に「バリ島」、10位に「プーケット」と、アジアの旅行先がTOP10のうち7つを占めています。気温や円安などの状況からか、冬シーズンは東南アジアの暖かいエリアに興味を持つ人が多いようです。

■人気急上昇ランキング 1位は「ダナン」

昨年と今年の年末年始から2月にかけての検索数を比較したときの検索数の伸び率でみる「海外旅行先 人気急上昇ランキング※2」では、1位に「ダナン」がランクイン。物価が安く、費用を抑えて旅行を楽しめることで人気のベトナムですが、「ダナン」はビーチリゾートを楽しみつつ、約1時間程度の移動で古都「ホイアン」まで行くことができ、一度の渡航で二つの異なる雰囲気の都市を楽しめるところが魅力です。その他、「ダナン」、「セブ島」、「香港」、「バンコク」など、冬でも気温が高い都市が多くランクインしました。

※1 エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/newsroom/)における2024/12/24~2/25の旅行検索数に基づく(検索期間:2024/1/1~10/20)

※2 エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/newsroom/)における2023/12/23~2/24の旅行検索数(検索期間:2023/1/1~10/20)と、2024/12/24~2/25の旅行検索数(検索期間:2024/1/1~10/20)に基づく

■冬の海外旅行がお得に!エクスペディアが教える「12~2月の間でお得に冬旅ができる月」

昨年のフライトデータ※3を見てみると、人気旅行先ランキング1位の「台北」は12月~2月のうち、12月が最もお得で、通年で最もフライトが高い月と比較すると約7%安くなります。「ソウル」は、1月のフライトが約14%、「ホノルル」は2月のフライトが約23%、それぞれ一番高い月と比べて安くなるようです。

さらに、人気急上昇ランキング1位の「ダナン」は2月のフライトが通年で最もフライトが高い月と比較すると約33%安く、「ニューヨーク」は1月が通年で最もフライト価格が下がる月であり、一番高い月と比べて約34%安く、「セブ島」は12月のフライトが約21%安くなることがわかりました。

※3 エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/newsroom/)で2023年に予約されたフライトデータに基づく

■国内外の対象ホテルが会員価格で30%以上オフ!「ブラックフライデーセール」

11月22日(金)より実施される「ブラックフライデーセール」では、国内外の対象ホテルが会員価格で30%以上オフになります。詳細は下記キャンペーンサイトをご覧ください。

◆セール期間:2024年11月22日(金)00:00 ~ 2024年12月4日(水)23:59 (各施設の現地時間)

(2025年12月15日(月)までの旅行が対象)

◆キャンペーンサイト:https://www.expedia.co.jp/deals?langid=1041&brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.BF24.GENERIC(https://www.expedia.co.jp/deals?langid=1041&brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.BF24.GENERIC)

このプロモーションは、Expedia Rewards プログラム会員および Expedia Travel アプリ ユーザーを対象としています。

除外期間および最低宿泊日数が適用される場合があります。プロモーションは空室状況により、予告なく終了する場合があります。詳細はキャンペーンサイト(https://www.expedia.co.jp/deals?langid=1041&brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.BF24.GENERIC)をご覧ください。また、エクスペディアの利用規約(https://www.expedia.co.jp/lp/b/terms-of-service?langid=1041&)が適用されます。

■セール対象のホテルを一部ご紹介

ザ・キャピトルホテル 東急(https://www.expedia.co.jp/Tokyo-Hotels-The-Capitol-Hotel-Tokyu.h13577.Hotel-Information)(東京)

「ザ・キャピトルホテル 東急」は、世界的に権威あるトラベルガイドの「ホテル部門」で4年連続、最高評価の5つ星を獲得した格式高いホテルです。駅直結の好立地ながらも豊かな緑に囲まれており、都会の喧騒を忘れられます。全客室で日本の伝統的な建築様式を取り入れ、障子や引き戸によって自在に空間を仕切ることのできる独創的な間取りが特長です。

ストリングスホテル 名古屋(https://www.expedia.co.jp/Nagoya-Hotels-The-Strings-Hotel-Nagoya.h12526667.Hotel-Information)(愛知)

名古屋駅から徒歩約10分の「ストリングスホテル 名古屋」は、海外リゾート感溢れる雰囲気を堪能できます。幻想的なチャペルを望める客室もあり、水辺で心地よい風に吹かれながら、大聖堂に続く中庭「カバナガーデン」の散策をするのもおすすめです。

ソラリア西鉄ホテル台北西門(https://www.expedia.co.jp/Taipei-Hotels-Solaria-Nishitetsu-Hotel-Taipei-Ximen.h93043356.Hotel-Information)(台北)

2023年8月に開業したばかりの「ソラリア西鉄ホテル台北西門」。“台湾の原宿”と呼ばれる繁華街・西門エリア初の日系ホテルで、台湾の定番朝食を和テイストでアレンジしたメニューも提供しています。ラウンジやジムなどの設備も充実しており、観光やビジネスに最適です。

TMS ホテル ダナン ビーチ(https://www.expedia.co.jp/Da-Nang-Hotels-TMS-Hotel-Da-Nang-Beach.h29282295.Hotel-Information)(ダナン)

「TMS ホテル ダナン ビーチ」は、ホテルの25階に位置するプールが魅力。ダナンで最も高い場所にあるインフィニティ プールの一つで、空と海が一体となるパノラマビューをご覧いただけます。ダナンの3大ビーチのひとつである「ミーケビーチ」を眺められる客室も人気です。

