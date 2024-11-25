¡ÒÀ¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ó¤»¤¿¤¬¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¡ÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ
À¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè6ÃÆ¡ª
2024Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿À¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ëÃíÌÜ¤Î¸ø±é¤Ç¤¹¡ª
¥³¥ó¥µー¥ÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û¤Î°¦¾ÎÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ëー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤»¤¿¤¬¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ÊSJO¡Ë¤ÏÁÏÎ©15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÃÄ°÷¤âÁý¤¨¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿SJO¤¬¡¢¿·¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤è¤êSJO¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¹çÆ±±éÁÕ¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.setagayamusic-pd.com/event/8855.html
¡Ú½Ð±é¡Û
½Ð¸ýÂçÃÏ¡Ê»Ø´ø¡Ë
¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡Ê»Ø´ø¡Ë
¤»¤¿¤¬¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é
Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ú¶ÊÌÜ¡Û
¡ãÂè1Éô¡ä »Ø´ø¡§½Ð¸ýÂçÃÏ
ÃÓÊÕ¿¸°ìÏº¡§¼¡¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¡Ê2011Ç¯°Ñ¾üºîÉÊ¡Ë
¥Ï¥Á¥ã¥È¥¥¥ê¥¢¥ó¡§ÁÈ¶Ê¡Ô¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¥¹¡Õ¤è¤ê
¡¡Âè2ÁÈ¶Ê¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¥¹¤È¥Õ¥êー¥®¥¢¤Î¥¢¥Àー¥¸¥ç¡¿Âè1ÁÈ¶Ê¡¡¥¬¥Ç¥£¥¹¤ÎÌ¼¤ÎÍÙ¤êー¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¯¥¹¤Î¾¡Íø
¥Ï¥Á¥ã¥È¥¥¥ê¥¢¥ó¡§ÁÈ¶Ê¡Ô¥¬¥¤ー¥Ì¡Õ¤è¤ê
¡¡Âè3ÁÈ¶Ê¡¡·õ¤ÎÉñ¡¿Âè1ÁÈ¶Ê¡¡¥ì¥º¥®¥ó¥«
¡ãÂè2Éô¡ä Åìµþ¥Õ¥£¥ë¹çÆ±¡¿»Ø´ø¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë
¥ê¥¹¥È¡§¸ò¶Á»í¡Ö¥ì¡¦¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡×
¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¡§¸¸ÁÛ½ø¶Ê¡Ö¥í¥á¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¡ü°ìÈÌ 2,000±ß
¡ü¤»¤¿¤¬¤ä¥¢ー¥Ä¥«ー¥É³ä°ú¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌ±³ä°ú¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë 1,500±ß
¡ü¹â¹»À¸1,000±ß
¡ü¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ 800±ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤¡Û
¡ü°ìÈÌ¡¡È¯Çä³«»Ï¡§2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë10:00
¡ü¤»¤¿¤¬¤ä¥¢ー¥Ä¥«ー¥É³ä°ú¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë¡¡È¯Çä³«»Ï¡§2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë10:00
¾åµ¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ª¼è°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨12/4¡Ê¿å¡Ë～12/9¡Ê·î¡Ë¤ÏÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤ß¼õÉÕ
¢¨1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1ÀÊ¼ï4Ëç¤Þ¤Ç
¡üÀ¤ÅÄÃ«¶èÌ±³ä°ú¡ÊÁ°Çä¤ê¤Î¤ß¡Ë¡¡È¯Çä³«»Ï¡§2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë10:00
²¼µ¤Î»ÜÀßÁë¸ý¤Î¤ß¤Î¤ª¼è°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ò±Ä¶È»þ´Ö¡Ê³Æ»ÜÀß¶¦ÄÌ¡Ë10:00～17:00¡¿µÙ´ÛÆü½ü¤¯¡Ó
¢£À¤ÅÄÃ«¶èÌ±²ñ´Û´ÉÍý»öÌ³¼¼¡ÊÅÅÏÃ03-5432-2837¡Ë
¢£ËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Ûー¥ë»öÌ³¼¼¡ÊÅÅÏÃ03-5478-8006¡Ë
¢£¶ÌÀî¤»¤»¤é¤®¥Ûー¥ë»öÌ³¼¼¡ÊÅÅÏÃ03-3702-1675¡Ë
¢£À®¾ë¥Ûー¥ë»öÌ³¼¼¡ÊÅÅÏÃ03-3482-1313¡Ë
¢£±¨»³¶èÌ±¥»¥ó¥¿ー´ÉÍý»öÌ³¼¼¡ÊÅÅÏÃ03-3326-35¡Ë¡¡
¢¨Áë¸ý¤Ç¶èºß½»¤Î¾ÚÌÀ½ñÎà¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼è°·¤¤Ëç¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨°ìÈÌÎÁ¶â¤È¤»¤¿¤¬¤ä¥¢ー¥Ä¥«ー¥É³ä°úÎÁ¶â¤Î¼è°·¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1ÀÊ¼ï4Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú²»³Ú´ÆÆÄ¡ÛÃÓÊÕ¿¸°ìÏº
¡Ú¼çºÅ¡ÛÀ¤ÅÄÃ«¶è
¡Ú¶¦ºÅ¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤»¤¿¤¬¤äÊ¸²½ºâÃÄ ²»³Ú»ö¶ÈÉô
¡Ú¸å±ç¡ÛÀ¤ÅÄÃ«¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛÁ¥¶¶´õË¾Ãæ³Ø¹»¡¿ÂåÅÄ¾®³Ø¹»
¡ÚÏ¢·È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Û¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.setagayamusic-pd.com/event/8855.html