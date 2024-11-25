TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE¡×¡ß¡ÖÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE¡×¡ß¡ÖÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-7c7986b2e6686f09da14-0.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-ccc59d2b752f6985c710-1.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 715(ÀÇ¹þ), BOX 6,435(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë75¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§1mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-0fe8585e0b7ba8c8c9ba-2.jpg ]¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 660(ÀÇ¹þ), BOX 5,940(ÀÇ¹þ)¼ï¡¡¡¡¡§Á´9¼ï¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë68¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë68¡ß40mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-b8bf0909934fe6c3c3f5-3.jpg ]¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 550(ÀÇ¹þ), BOX 4,950(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë44¡ß29mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë35¡ß25mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë37¡ß27mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë35¡ß25mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-dca0a3c1e076bd5e02de-4.jpg ]¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨À½Â¤¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÃÏ¤Î¿§¤¬Çö¤¯Éâ¤½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 550(ÀÇ¹þ), BOX 4,950(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mmÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-ae4cfebd28feee88785e-5.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 275(ÀÇ¹þ), BOX 6,325(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´23¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mmÁÇºà¡¡¡§»æ¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-232f9f7634088025ab38-6.jpg ]¥Ï¥¬¥¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 275(ÀÇ¹þ), BOX 6,325(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´23¼ï¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë14.8¡ß10cmÁÇºà¡¡¡§»æ¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ²¼µ¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-b1b56f12e6fd8406cd2b-7.jpg ]¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ&¼·³¤Î¶¿å »ô°é·¸ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ&¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó »ô°é·¸ver. ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ&»â»Ò²¦»Ê »ô°é·¸ver. ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-9609b3090e646edc8643-8.jpg ]¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ&¼·³¤Î¶¿å »ô°é·¸ver. ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· À¾±à»û±©µþ&¼·³¤Î¶¿å »ô°é·¸ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡ÆÃÅµ¡§ÉÁ¤²¼¤í¤· À¾±à»û±©µþ&¼·³¤Î¶¿å »ô°é·¸ver. ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¢§ÀÐ¿ÀÀé¶õ ¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¥â¥Áー¥ÕBIG¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-44e98917c26cd05eed4a-9.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢²Ê³Ø²¦¹ñ¤Î´ú¡¢KINGDOM OF SCIENCE¤ÎÊ¸»ú¤òBIG¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ª¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ÈÈ´¤±´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§4,950(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ S¡¢M¡¢L¡¢XLÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100%¢§ÀÐ¿ÀÀé¶õ ¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¥â¥Áー¥ÕBIG¥¸¥Ã¥×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-d7d50213c5e8b14ff990-10.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢²Ê³Ø²¦¹ñ¤Î´ú¡¢KINGDOM OF SCIENCE¤ÎÊ¸»ú¤òBIG¤Ê¥¸¥Ã¥×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢³«¤±¸ý¤Ë¤Ï¥¸¥Ã¥Ñー¤¬¤Ä¤¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§5,478(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë¹â¤µ35¡ßÉý62¡ßÄì¥Þ¥ÁÉôÊ¬16cmÁÇºà¡¡¡§ÌÊ100¡ó¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç »ô°é·¸ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-656715c12cc02989d805-11.jpg ]¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§ 3,850(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë23¡ß18cmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-8da71e221d1e95f0ad92-12.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ »ô°é·¸ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ 3,300(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¡ÊÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡Ë¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë28.1¡ß9.2cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë8.5¡ß4cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-464a327d1f5f052f556d-13.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ »ô°é·¸ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ 1,980(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¡ÊÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡Ë¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë18.2¡ß5.9cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7¡ß3.5cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ëÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. SNSÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-836ebe0688f71917514b-14.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ »ô°é·¸ver.SNSÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥â¥Áー¥Õ¥Þー¥¯¡¢¡Ø#Ã´ÅöÆ°ÊªÌ¾ #»ô°é·¸ÂÎ¸³Ãæ¡Ù¤Î¥¿¥°É÷¤ÎÊ¸»ú¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£SNSÉ÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê·Ê¿§¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ 1,100(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´9¼ï¡ÊÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡Ë¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë99¡ß91mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »ô°é·¸ver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-e613b1bd35f390539495-15.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÀÐ¿ÀÀé¶õ »ô°é·¸ver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§³Æ 880(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡ÊÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡¢½¸¹ç¡Ë¥µ¥¤¥º¡§A3ÁÇºà¡¡¡§»æ¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç »ô°é·¸ver. ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñÎàÀ°Íý¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§550(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§A4ÁÇºà¡¡¡§PP¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-3f0baa9ae235c1cc033b-16.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡¢ÂçÌÚÂç¼ù¡¢¾®ÀîÛº¡¢¶âÏµ¡¢¶äÏµ¤Î¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 880(ÀÇ¹þ), BOX 11,440(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´13¼ï¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë68¡ß48mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë40¡ß30mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë64¡ß53mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë43¡ß30mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-eb33df84e4878b35c00f-17.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡¢ÂçÌÚÂç¼ù¡¢¾®ÀîÛº¡¢¶âÏµ¡¢¶äÏµ¤Î¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ 715(ÀÇ¹þ), BOX 9,295(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡§Á´13¼ï¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë68¡ß49mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë59¡ß48mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-078f44cdee99c488bb60-18.jpg ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¡¢¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡¢¼·³¤Î¶¿å¡¢¥¯¥í¥à¡¢À¾±à»û±©µþ¡¢¥³¥Ï¥¯¡¢¥¹¥¤¥«¡¢»â»Ò²¦»Ê¡¢É¹·î¡¢ÂçÌÚÂç¼ù¡¢¾®ÀîÛº¡¢¶âÏµ¡¢¶äÏµ¤Î¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡¡¡¡§Ã±ÉÊ 550(ÀÇ¹þ), BOX 7,150(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡¡¡¡§Á´13¼ï¥µ¥¤¥º¡¡¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mmÁÇºà¡¡¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ²¼µ¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü20: https://prtimes.jp/i/16064/6857/resize/d16064-6857-aab5a8343ec23d0edd42-19.jpg ]¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡ÆÃÅµ¡§ÀÐ¿ÀÀé¶õ&¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡ÆÃÅµ¡§ÀÐ¿ÀÀé¶õ&¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡ÆÃÅµ¡§¼·³¤Î¶¿å&¥¯¥í¥à ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¥Ñー¥«ーver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUS¡õARMA BIANCA¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¢§ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ·±àÃÏ¡¢Æ°Êª±à¡¢²Ö¤È¿¢Êª¤Î¹¾ì¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºë¶Ì¸©¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥¸¥ãー¥é¥ó¥ÉÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬(C)ÊÆ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Boichi¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Dr.STONEÀ½ºî°Ñ°÷²ñ