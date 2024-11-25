¤Ä¤¯¤ë¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¡ÖBRUSHUP¡×¤¬JIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁªÄê
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦DIY¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÍ§°ÂÀ½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Í§°Â·¼Â§¡¢°Ê¸å¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤«¤é¤Ê¤ëÁÝ½üÆ»¶ñ¥·¥êー¥º¡ÖBRUSHUP¡×¤¬¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.26¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾Þ¤ÎÁªÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´Ö¡¢AXIS¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.26ÅìµþÅ¸¡×¤Ç¼ÂÊª¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëJIDA¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¿´Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¶¦ÁÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇ§Äê¤·¡¢¿ÞÏ¿¤ÎÈ¯´©¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉáµÚ·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¢»º¶È¡¢À¸³è¤ØÊ¸²½Åª¹×¸¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://jida-museum.jp/(http://jida-museum.jp/)
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.26¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¡ÖBRUSHUP¡×¥·¥êー¥º¤Î¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤ä¡¢Á¡ºÙ¤Ê²Ã¹©µ»½Ñ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÁªÄê¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖBRUSHUP¡×¤Ï¡ÉÀ°¤¨¤¿¤¢¤È¤Î¾õÂÖ¡É¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£Å´²Ã¹©¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ»½Ñ¤È¡¢¹Ô°Ù¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÉôÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿À¶ÁÝÍÑ¥Äー¥ë·²¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¾õ¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤ò»ý¤Ä¡£´ö²¿³ØÅª¤Ê·Á¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÂ¸ºß´¶¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁªÄê´ð½à¡Û
¡¦µ¡Ç½¤ÈÂ¤·Á¤ËÍ¥¤ì¹â¤¤´°À®ÅÙ¤òÍ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡Ê¶¦ÄÌÉ¬Í×¾ò·ï¡Ë
¡¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤·ÌÀÆü¤òÂó¤¤¤¿À½ÉÊ
¡¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿À½ÉÊ
¡¦¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¹¤²¤¿À½ÉÊ
¡¦»Ô¾ìÅª¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤áÀ¸³èÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿À½ÉÊ
¡¦Îò»Ë¤äÃßÀÑ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿À½ÉÊ
¡ÖBRUSHUP¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBRUSHUP¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TENT¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤«¤é¤Ê¤ëÁÝ½üÆ»¶ñ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§https://kagu.tomoyasu.co.jp/shop/brushup.html
¡üÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://kagu.tomoyasu.co.jp/cate/livingware/cleaning_tools.html
²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éËÄÂç¤Ê¥´¥ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â½½Ê¬¤Ê¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëÁÝ½üÆ»¶ñ¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖBRUSHUP¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¸¼´Ø¤äºî¶È¾ì¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ¡Ç½¡¢·Á¾õ¤ò¡¢¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤Ë»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å´¡¢ÌÚ¡¢ºþÌÓ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤à¤è¤¦¡¢ÊÝ´É¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Á¡ºÙ¤ÇåÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Î¿¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÅÙ¤ÊÍÏÀÜ¤äËá¤¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖAdd Colors to everyone's Life.ーÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»È¤¦¿Í¤Î¤¯¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´6¼ïÎà¤Î¡ÖBRUSHUP¡×¥·¥êー¥º
◼︎TRIANGLE¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡Ë
»°³Ñ·Á¤Î¥Á¥ê¥È¥ê¤Ë¥Û¥¦¥¤ò¥«¥Á¥ã¥Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥Û¥¦¥¤Ç¤¹¡£
»È¤¦»þ¤Ï¥Á¥ê¥È¥ê¤ò¤½¤Ã¤ÈÂ¤Ç²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤¬¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¦¥¤ò¤Ä¤±¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ß¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Û¥¦¥¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¤ò½ý¤á¤º¼«Î©¤µ¤»¤Æ¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼︎CAN¡Ê¥«¥ó¡Ë
Éô²°¤Î¶ù¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥´¥ßÈ¢¡£¼Â¤ÏÎ¢Â¦¤Ë¥Û¥¦¥¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ð¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¥Û¥¦¥¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥´¥ßÈ¢¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤Ë¤ÏÉ±Ï©¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¡£»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¿§Ì£¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼︎SWING¡Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë
¤¯¤ë¤Ã¤È½Ð¤»¤ÐÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î²óÅ¾µ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Û¥¦¥¤Ç¤¹¡£´ù¤Î¾å¤Ê¤É¼ê¸µ¤ò¤µ¤Ã¤ÈÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»ý¤Á¼ê¤òÃ»¤¯¤Ç¤¡¢¾²¤ä¹â¤¤¾ì½ê¤òÁÝ½ü¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥·ÉôÊ¬¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢»ý¤Á¼ê¤òÄ¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¥Û¥¦¥¤ò¥Á¥ê¥È¥ê¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼ý¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
◼︎BAR¡Ê¥Ðー¡Ë
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙ¿È¤Ê¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¡£¸¼´Ø¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¡¢¿¢ÌÚÈ¤Î²£¤Ê¤É¤Ë¤½¤Ã¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤ÆÅÚÔ¼¤ä¸ÏÍÕ¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·ÉôÊ¬¤âºÙÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤¤¹Â¤âÁÝ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥·¤ò½ý¤á¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥¿¥Æ¤Ç¤â¥è¥³¤Ç¤âÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎BOOK¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¤Þ¤ë¤ÇËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¡£ËÜÃª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÂ°¤ÈÌÚ¤ò¥«¥Á¥ã¤Ã¤È³°¤»¤Ð¡¢¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥¤¬³¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¥´¥ß¤òÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼︎CARABINER¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¡Ë
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¥«¥é¥Ó¥Ê¡×¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥Û¥¦¥¤È¥Á¥ê¥È¥ê¡£¥Ç¥¹¥¯¤äºî¶ÈÂæ¤Î¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÄß¤ê²¼¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ºî¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥´¥ß¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤¤ÇÏÌÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¥Ö¥é¥·¤äPC¤Ê¤É¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ÎÆ»¶ñÍÑ¥Ö¥é¥·¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÖJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óvol.26 ÅìµþÅ¸¡×³µÍ×
¡ÖBRUSHUP¡×¥·¥êー¥º¤ò´Þ¤á¡¢ÁªÄê¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2024Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 1·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§AXIS¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-17-1 AXIS¥Ó¥ë4£Æ¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
³ô¼°²ñ¼Ò Í§°ÂÀ½ºî½ê
ËÜ¼Ò¡§¢©581-0067 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¿ÀÉðÄ®1-36
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Í§°Â·¼Â§
ÀßÎ©¡§1963Ç¯1·î
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-922-8789
URL¡§https://tomoyasu.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦DIY¾¦ºà¤ÎÈÎÇä¤Û¤«