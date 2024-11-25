¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸¼¿Í»Ö¸þ GALAKURO GAMING¤«¤é¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÍÑ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¥«¥Ðー¡ØGG-C2/ARMRESTCOVER-BK¡ÙÈ¯Çä
¥·ー¡¦¥¨¥Õ¡¦¥ÇーÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
GALAKURO GAMING¡ØGG-C2/ARMRESTCOVER-BK¡Ù
GG-C2/ARMRESTCOVER-BK | ¸¼¿Í»Ö¸þ GALAKURO GAMING ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÍÑ ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¥«¥Ðー
À½ÉÊËÜÂÎ
¼è¤êÉÕ¤±¥¤¥áー¥¸
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/856_1_b5f6019610aa017cbe5047e26991b323.jpg ]
¥é¥¯¥é¥¯¼è¤êÉÕ¤±
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ç²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-armrestcover-bk.html
GALAKURO GAMING¡ØGG-C2/ARMRESTCOVER-BK¡Ù
¸¼¿Í»Ö¸þ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALAKURO GAMING¡×¤«¤é¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÍÑ¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¥«¥Ðー¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØGG-C2/ARMRESTCOVER-BK2¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤ËÈï¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¡¦Ìó30mm¤Î¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¸ü¼ê¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éª¤äÏÓ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¤ËÈï¤»¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²ー¥à¡¦»Å»ö¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
GG-C2/ARMRESTCOVER-BK | ¸¼¿Í»Ö¸þ GALAKURO GAMING ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÍÑ ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¥«¥Ðー
À½ÉÊËÜÂÎ
¼è¤êÉÕ¤±¥¤¥áー¥¸
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/856_1_b5f6019610aa017cbe5047e26991b323.jpg ]
ÁÛÄêÇä²Á¡§\1,870Á°¸å(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½Äê¡§2024Ç¯11·î²¼½Ü
¥é¥¯¥é¥¯¼è¤êÉÕ¤±
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ç²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-armrestcover-bk.html