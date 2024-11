Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÆüËÜ¤Î¡ÖÇÀÇñ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó ¡ØAnother Japan is Waiting for You¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡¦ÈËÂÎ»úÈÇ¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ë11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¸ø³«³«»Ï¡ª

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング(東京都江東区、代表取締役 社長執行役員:盛崎宏行)は、農林水産省が推進する「農泊」の魅力を紹介するデジタルマガジン『Another Japan is Waiting for You』を2024年11月27日(水)から公開開始いたします。

「農泊」とは、農山漁村地域に宿泊し、豊かな地域資源を活用した食事や体験等をじっくりと楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のこと。農山漁村地域の活性化や所得向上を目的に農林水産省が推進しています。自然豊かな場所で、食などを通じながら、その土地に育まれてきた歴史や文化をじっくり味わう旅の需要は、世界的な潮流となってきています。そこで、本誌では、全国の農泊地域のなかから外国人旅行者の受入を積極的に推進する40地域をセレクトし、当社が制作業務を担当いたしました。

伝統的な古民家をリノベーションした宿や、地域の風土に根差した食事が楽しめるレストラン、職人たちが長きにわたって受け継いできた工芸品づくりが体験できる場所、大自然を満喫できるトレッキングなどのアクティビティが楽しめる場所など……。日本の農山漁村の多彩な魅力を紹介しています。

▼概要

【書名】 Another Japan is Waiting for You

【言語】 英語版・繁体字版・日本語

【公開】 2024年11月27日(水)

【仕様】 A4判サイズ/44ページ

▼ダウンロードURL

英語版 https://countrysidestays-japan.com/sp2023/assets/doc/Digital-magazine_en.pdf

繁体字版 https://countrysidestays-japan.com/sp2023/assets/doc/Digital-magazine_tw.pdf

日本語版 https://countrysidestays-japan.com/sp2023/assets/doc/Digital-magazine_jp.pdf

<本件に関するプレスリリースPDF>

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-440-e6cd23cc658ff0400ed82b7b0e51c4fd.pdf