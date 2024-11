ßê¤á¤¯Åß¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡£¶âÇó¤¬¤­¤é¤ê¤È¸÷¤ëÈ¢¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¤ò¡£MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS¡Ê¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ ¥á¥¾¥ó ¥Õ¥é¥ó¥»¡Ë¤è¤ê¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ ¥¹¥êー¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯Çä¡£

株式会社シュクレイ“サクッ”とした食感が特徴のこだわりのフィユタージュに、カマンベールチーズの風味とアーモンドダイスと塩味が特徴のクリームをサンドした「カマンベール」味と、甘さひかえめのビターチョコレートと甘酸っぱいフランボワーズがアクセントのクリームをサンドした「フランボワーズノワール」味、2種類をお楽しみいただける詰合せです。金箔がきらりと光る上品なパッケージは、クリスマスや年末年始など、想いを届けたくなる冬の贈り物にもぴったり。フランス産の小麦を使用したパイ生地をしたこだわりのミルフィユで、心温まるひとときをお過ごしくださいませ。期間限定につき無くなり次第終了となりますので、どうぞお早めに。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-a2dd8ec3b5f79f7e3b34-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-a03c865f3651d2eadf4c-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-8d88b0d0196f5ce91cae-1.jpg ]◆商品詳細 商品名:ミルフィユ スリールエディション (カマンベール&フランボワーズノワール) 販売価格:6個入 2,376円 (税込) 販売期間:2024年12月1日~無くなり次第終了 販売店舗:ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店【ブランド誕生10周年】キャンペーン開催中![画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-7771ea8002abf7535095-3.jpg ]税込12,000円以上お買い上げのお客様に、ミルフィユメゾンオリジナルのコンパクトミラーをプレゼント。オリジナルの巾着と箱が付属しており、特別感溢れる仕様となっております。実施期間:2024年11月1日(金)~ ※数量限定のため無くなり次第終了。予めご了承ください。ブランドロゴ&ストーリー[画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-fdcf3db8fecfd18df735-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-bd8211a2f9b5479a4ed3-5.jpg ]こだわりのミルフィユ専門店パイ生地をあらわす、フィユタージュ。フランス語のこの単語には「本のページをめくる」という意味があります。何層ものフィユタージュから作られるミルフィユの姿は壮大な物語をしるした本のようです。このミルフィユと、ミルフィユのおいしさを追及するためにパティシエたちが積み重ねてきた長い時間とを重ね合わせて、ギフトボックスは本のかたちをイメージしました。ひとつひとつ丁寧に、物語を綴るように焼き上げたミルフィユを封してお届けします。大切なとき、大切な方への贈り物としてお選びください。商品情報[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-5cd387067126ebf01433-6.jpg ]・ミルフィユ スペシャリテこだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾンの定番商品です。※フランス産小麦パイ生地使用4個入 1,296円(税込)8個入 2,592円(税込)12個入 3,888円(税込)[画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-e573468c7fc7e531ffdb-7.jpg ]・ミルフィユ メゾン セレブレーションミルフィユ メゾン10周年特別限定商品。希少価値が非常に高いシチリア島ブロンテ産のピスタチオのペーストと、ミルキーなホワイトチョコレートをマリアージュ。アクセントにレモンピールを入れたクリームを、“サクッ”とした食感が特徴のこだわりのフィユタージュにサンドしました。(ピスタチオのうち97%がイタリア シチリア島ブロンテ産です)※季節限定商品につき無くなり次第終了12個入 5,400円(税込)[画像9: https://prtimes.jp/i/16051/1173/resize/d16051-1173-e431dfc07f55597a6b66-8.jpg ]・ミルフィユ 詰合せ 24個入 ※お選びいただける組み合わせや価格に関しましては、店頭スタッフまでお申し付けください。店舗情報ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階 TEL:03-6264-4240http://millefeuillemaison.jp/会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、 レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、 ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、 ミスターメープル by ザ・メープルマニアザ・ドロス 、バニ、ウーフィ