¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥Çー¥È»äÉþver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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