¡Ú½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÛSurfvote¤Ç°Õ¸«¤òÊç½¸Ãæ
SNS¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÈ¯¸«¡¦²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ý¥ê¥ß¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÅÄ¤¨¤ê¡¢°Ê²¼Polimill¼Ò¡Ë¤Ï11·î25Æü¤ËÅêÉ¼½ªÎ»Í½Äê¤Î¥¤¥·¥åー¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Surfvote¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤äº¤¤ê¤´¤È¡¢¡Ö¥¤¥·¥åー¡×¤òÀìÌç²È¤äÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¼¹É®¤·¡¢ËèÆü·ÇºÜ¡£Surfvote¤ËË¬¤ì¤ì¤Ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¤À¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ø¤Ó¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤ÈÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤Ò¤È¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤òÆü¡¹¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥·¥åー¤ÎÇØ·Ê
½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤äÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¤¹ÂÎ¸³³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢²ÈÄí¤Ø¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¡¢¶µ°÷¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡ÖÃµµæ·¿¡×³èÆ°¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°÷¤Î½àÈ÷ÉéÃ´¤¬ÁýÂç¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¤òÇ¤°Õ»²²Ã¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ø¶È±¿±Ä¤ÎÆñ¤·¤µ¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Î³ä°Â¤µ¤Ê¤É¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î¶µ°é´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Îºß¤êÊý¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅêÉ¼¤Î¾ÜºÙ
URL¡§https://surfvote.com/issues/8fn3fv8nwtir
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Surfvote¡ÊWeb¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Surfvote¾å¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¥æー¥¶ー
Ä´ººÊýË¡¡§Surfvote¾å¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¥æー¥¶ー¤¬ÅêÉ¼
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î25Æü～11·î25Æü
Í¸úÉ¼¿ô¡§34É¼
ÅêÉ¼·ë²Ì¤È¥³¥á¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡¦¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ½¤³ØÎ¹¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡Ê¸¶Â§Á´°÷»²²Ã¡Ë¡¡58.8%
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌÂ¦¤ÎÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ï¡¢¶µ°éÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£Ä´À°ÎÏ¡¦Ä´ººÎÏ¡¦¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏÅù¡¹¤Î¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯»ñ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì¸Ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³Åª¤Ë¤â½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤È»×¤¦¡£»×¤¤½Ð¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ä¤ë¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤è¤¦¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤¬¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ê¼«Í³»²²Ã¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¡¡26.5%
¶µ»Õ¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤ÏÂ¿Âç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¡Ê¼ç¤Ë²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö°ÜÆ°¤¬·ù¤ÊÀ¸ÅÌ¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡¡14.7% ÀèÀ¸¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡¤é¤ò²¿É´¿Í¤âÏ¢¤ì¤ÆÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Î¹¹Ô¤Î´Ö¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ÏÁ´ÉôÀèÀ¸¤Î¸ª¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿É´¿ÍÊ¬¤â¡ªº£Ç¯¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÊ£¿ô¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÅð»£¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡ÖÎÉ¤¤»Ò¡×¤À¤±Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ï«¶ì¤ÏÂ¿¤¤¤±¤ì¤ÉÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¡0%
¤³¤Î¥¤¥·¥åー¤ò¼¹É®¤·¤¿ ¤¨¤¶¤ï»á
¸øÎ©Ãæ¶µ»Õ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢YouTube¡¦Voicy¡¦X¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç±Ñ¸ì¼ø¶È¤ä³Ø¹»¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¶ì¼ê¤ÊÀ¸ÅÌ¤â¤¹¤é¤¹¤é½ñ¤±¤ë¡ª¥Æー¥ÞÊÌ±ÑºîÊ¸¥É¥ê¥ë¡õ¥ïー¥¯¡Ù¡ÊÌÀ¼£¿Þ½ñ¡Ë¡Ø¶µ»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë»þÃ»¡Ù¡ÊÅìÍÎ´Û½ÐÈÇ¡Ë¡ØÀèÀ¸¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÚSurfvote¡Û¤ò±¿±Ä¡¦Äó¶¡¤¹¤ëICT¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Surfvote¤Ï¸½ºß¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤È³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÊú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¡ÊSurfvote¥íー¥«¥ë¡Ë¤ò·ÇºÜ¡£¤Ò¤í¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¥ëー¥ëºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÀ©ÅÙ²þ³×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò¡¢SNS¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://polimill.jp