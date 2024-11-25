¥³ー¥É¥¿¥¯¥È¤¬¿·ÃÏÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¡¢¡ÖTOHOKU DX GATEWAY 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥É¥¿¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤ÎÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¸©ÁêÇÏ·´¤Î¿·ÃÏÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±DXÅ¸¼¨²ñ¡ÖTOHOKU DX GATEWAY 2024¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñÆüÄø¡§2024Ç¯12·î3Æü(²Ð)¡Û
Å¸¼¨²ñ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tohoku-dx-gateway.jp/
¿·ÃÏÄ®¤È¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤ÎÊâ¤ß
¿·ÃÏÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÎÃæ¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÆ±Åù¤Î³Ø½¬´Ä¶¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò°é¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¶µ°é¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ICT¶µ°éÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢GIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ°ÊÁ°¤Î2015Ç¯¤«¤é¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ä¶¨Æ¯À¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌÆ±»Î¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿±ó³Ö¼ø¶È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñICT¶µ°é¼óÄ¹¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö2020ÆüËÜICT¶µ°é¥¢¥ïー¥É¡×¤ÇÆüËÜICT¶µ°é¥¢¥ïー¥É¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ICTÀè¿Ê¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢¿·ÃÏÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¶µ°éDX¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÏÄ®¤Ç¤ÎICT³èÍÑ»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¶µ°÷¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ö¿¶¤êÊÖ¤êAIÊ¬ÀÏ¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¢¨¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤Î¥Ç¥âÂÎ¸³¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÃÏÄ®¤Ç¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È³èÍÑÉ÷·Ê
¢¨¿¶¤êÊÖ¤êAIÊ¬ÀÏ¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¤È¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¤Î²óÅúÍó¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎAI¤Ë¤è¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤Ä½Ö»þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î5¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ »ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¼çÂÎÅª¡¦ÂÐÏÃÅª¤Ç¿¼¤¤³Ø¤Ó¤È¡¢¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä(https://schooltakt.com/reflection-ai/)
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
¢£Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î
TOHOKU DX GATEWAY 2024 [¼«¼£ÂÎ¸þ¤±DXÅ¸¼¨²ñ]
¢£³«ºÅÆü»þ
2024Ç¯12·î3Æü¡Ê⽕¡Ë10:00～17:00
¢£²ñ¾ì
ÀçÂæ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ーÅ¸¼¨Åï
¢£¥Öー¥¹ÈÖ¹æ
48¡Ê¿·ÃÏÄ®¡ß¥³ー¥É¥¿¥¯¥È ¶µ°éDX¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
½ÐÅ¸¾ÜºÙ¡ä(https://tohoku-dx-gateway.jp/booth/707/)
¢£Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
Íè¾ì¼ÔÅÐÏ¿¡ä(https://reserva.be/tohokudxgateway/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=8ceJwzMbYwNDcGAARRATs&_gl=1*79wtqm*_gcl_au*MTU0MzAxMTY5Ny4xNzI2NjM0MTcz)
¢£¼çºÅ
ÀçÂæ»Ô
¢£¸å±ç
Æâ³ÕÉÜ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢Ê¡Åç¸©
¢£Å¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tohoku-dx-gateway.jp
¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¡×¤Ï¡¢AI¤È¥¹¥¿¥Ç¥£¥í¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀèÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î¼ø¶È»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¹¡£ÄãÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÆ°¤¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¡Ç½³«È¯¤È¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ø¶È¤Ë¤â³Ø¤Ó¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ê¤É¤¬¼ç´É¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊICT¶µ°é¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¸ø»äÎ©Ìä¤ï¤º2,500¹»¤òÄ¶¤¨¤ë¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¢³Ø½¬½Î¤ª¤è¤Ó¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://schooltakt.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ø¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò³×¿·¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ø¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹â¤á¹ç¤¦¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤òÁÏ¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎICT¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨Æ¯³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥É¥¿¥¯¥È
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®28-4 Âç¾ì¥Ó¥ëA´Û2³¬b¼¼
ÀßÎ© ¡§2015Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸åÆ£ Àµ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¼ø¶È»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¿¥¯¥È¡×¤ª¤è¤Ó¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥Áー¥à¥¿¥¯¥È¡×¤ÎÄó¶¡
URL ¡§https://codetakt.com/