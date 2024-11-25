¡ÚJAFºë¶Ì¡Û¡ÖJAF SAITAMA AUTOMOBILE FANCLUB in µ×´î¾Ô³÷´ðÃÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ëºë¶Ì»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹¡¦ÅèÅÄ¸÷¹ä¡Ë¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢µ×´î¾Ô³÷´ðÃÏ¡Êµ×´î»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖJAF SAITAMA AUTOMOBILE FANCLUB in µ×´î¾Ô³÷´ðÃÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¡È¤ß¡É¤Æ¤ß¤¿¤¤(¥Ïー¥È)JAF¥Á¥«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËJAF¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¸«¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô°Ê³°Î©Æþ¶Ø»ß¤ÎJAF¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹´ðÃÏ¤Ë²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹ÂÎ¸³¤äJAFºë¶Ì»ÙÉô¿¦°÷¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆJAFºë¶Ì»ÙÉô¤ò¤µ¤é¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÙÉô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤äRC¥«ー¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖJAF¤Î±ïÆü¡×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ú
¡ÚÆü»þ¡Û2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1Éô¡¡10»þ30Ê¬¤«¤é12»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2Éô¡¡14»þ00Ê¬¤«¤é16»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ú¾ì½ê¡ÛJAFºë¶Ì»ÙÉô µ×´î¾Ô³÷´ðÃÏ
¡ÚÈñÍÑ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¥¦¥§¥Ö¡ÊÄùÀÚÆü¡§11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë
¡Ú±þÊç¿Í¿ô¡ÛÌó30Ì¾¡ÊÂè1Éô15Ì¾¡¢Âè2Éô15Ì¾¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ1～2Ì¾¤ÈÊÝ¸î¼ÔÍÍ1Ì¾¡ÊJAF²ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ç1ÁÈ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¦½ÐÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏJAF²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤¹
¡¦±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ÏJAF¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jaf.or.jp/common/area/2024/kanto/saitama/local-news/kukisyoubu1130
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é