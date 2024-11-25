»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Öat Claps¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖBabyTech(R) Awards 2024 »Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤È³Ø¤ÓÉôÌç¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¤ー¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É±Ìî µ®¡Ë¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»æ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼ê·Ú¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Öat Claps¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿»Ò°é¤ÆIT¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¤òÇ§Äê¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖBabyTech(R) Awards 2024¡×¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤È³Ø¤ÓÉôÌç¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Ï¡¢at Claps¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä»×¤¤½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖBabyTech(R) Awards 2024¡×¥µ¥¤¥È¡§https://babytech.jp/bta2024/
¢£BabyTech(R) Awards 2024¿³ºº°Ñ°÷¥³¥á¥ó¥È
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿Æ»Ò¤¬Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»æ¤È¤¤¤¦Â¤·ÁÁÇºà¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤é¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»²²è´ë¶È¤ÎCSR¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥×¥ê¤Î»ëÇ§À¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£
¢£at Claps¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡at Claps¤¬¡ÖBabyTech(R) Awards 2024 »Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤È³Ø¤ÓÉôÌç¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬ºî¤ì¤º¡¢»Ò¤É¤â¤È¿´¤Îµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡É°ì½ï¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»þ´Ö¡É¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤Îå«¤ò¶¯¤á¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ëat Claps¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤È²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£»æ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼ê·Ú¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Øat Claps¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡at Claps¤Ï¡¢¥·ー¥¤ー¥·ー¤Î¥Þ¥Þ¼Ò°÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿²ÝÂê¤äÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯3·î¤è¤êÌµ½þÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢»æ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò°é¤ß¡¢²¹¤«¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öat Claps¡×¥µ¥¤¥È¡§https://atclaps.cec-ltd.co.jp/
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
- Á´¹ñÌó5ËüÅ¹ÊÞ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¼«Âð¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°õºþ¤Ç¤¡¢¡È¤¹¤°Íß¤·¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
- ·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï500ÅÀ°Ê¾å¡ª40°Ê¾å¤Î¶¨»¿´ë¶È¡¿ÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÄó¶¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡£
- ¥«¥Æ¥´¥êー¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥Æ¥´¥êー¡ä¤Ì¤ê¤¨¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¡¢ÍÄ»ù¶µºà
¡ã¥¸¥ã¥ó¥ë¡ä¾è¤êÊª¡¢À¸¤Êª¡¢¿©¤ÙÊª¡¢²Ö¡¦Æ°Êª¡¢À±¡¦À±ºÂ¡¢±§Ãè¡¢²»³Ú¡¢À¸³è¡¢·úÊª¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¡¤Ê¤É
¡ã¥¢¥×¥ê³µÍ×¡ä
¡¦¥¢¥×¥êÌ¾¡§at Claps¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡Ë
¡¦ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§Android¡¢iPhone¡ÊiOS¡Ë
¡¦Äó¶¡²Á³Ê¡§0±ß¡Ê¢¨¡Ë
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cecltd.claps.consumer.mobile
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/at-claps/id6469764246
¡Ê¢¨¡Ë¥¢¥×¥ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤ä°õºþÂå¤Ï¤ªµÒÍÍÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£at Claps¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ª
¡¡¥·ー¥¤ー¥·ー¤Ç¤Ï¡¢at Claps¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºîÀ®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ®Ä¹¡×¤Î»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤âÃ£Á´°÷¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ë¤âÄó½Ð¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£