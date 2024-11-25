¶¦Æ¯¤É×ÉØ¸þ¤±²È»ö¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù1¼þÇ¯µÇ° ¿·µ¡Ç½¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Òmediba¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µï âÃ¸ã¡¢°Ê²¼ mediba¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¸þ¤±²È»ö¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¡Ö¥Ú¥¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤²È»öÊ¬Ã´¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¸ø³«¤·¤¿¡Ö¶¦Æ¯¤¥Ú¥¢¤Î²È»öÊ¬Ã´»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬°ìÊý¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬ÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¾×ÆÍ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢mediba¤Ï²È»ö¤Î²Ä»ë²½¡¢Ê¬Ã´¡¢µÏ¿¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²È»öÉéÃ´¤Î¸øÊ¿À¤äÇ¼ÆÀ´¶¤Î¾úÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¸þ¤±¤Î²È»ö¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù¤Î1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥Ú¥¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2¡ËÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ä²È»ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ¬Ã´µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î²È»öÊ¬Ã´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¶¦Æ¯¤¥Ú¥¢¤Î²È»öÊ¬Ã´»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000049396.html¡Ë
¢¨2 ¥¢¥×¥êÇÛÉÛ»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êµ¡Ç½¸ø³«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¥Ú¥¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×³µÍ×
¡ü¿·µ¡Ç½¾Ò²ð
1¡¥Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÈÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢Çã¤¤Êª¤Î°ÍÍê¤äÇã¤¤Ëº¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë¥«¥Æ¥´¥êÀßÄê¤¬¤Ç¤¡¢¥á¥â¤ä¼Ì¿¿¤ÎÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ÎÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡¥²È»ö¥¿¥¹¥¯¤Î»ØÄê¡¦ÄÌÃÎ
¡¡²È»ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²È»ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö²È»ö¥¿¥¹¥¯¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ°ÍÍê¤ÎÄÌÃÎ¤¬Á÷¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥á¥âµ¡Ç½
¡¡²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥â¤ä¥³¥Ä¤Ê¤É½ñ¤»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤É×ÉØ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥¢¥¤¥³¥ó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç6¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Á´22¼ïÎà¤ËÁý¤¨¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍøÍÑÎÁ
·î³Û480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤É¤Á¤é¤«¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡Ö¥Ú¥¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ÃÆþ¸å30Æü´Ö¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥Ú¥¢¥ïー¥¯ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼
¡¡¥Ú¥¢¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¤´°Õ¸«È¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüº¢¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ëµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤â¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
- ¤ª¸ß¤¤¤Î²È»ö¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
- ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²È»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
- ¥¿¥Ã¥×¤Ç²È»ö¤¬´ÊÃ±¤Ë´°Î»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡mediba¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¶¦¤ËË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÃÛ¤¯¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥Ú¥¢¥ïー¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥¢¥ïー¥¯¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¸þ¤±¤Î²È»ö¶¦Í¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£²È»ö¤Î¶¦Í¤ä¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿Í¡¦»þ´Ö¡¦Ï«ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È»öÊ¬Ã´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
App Store¡§https://apps.apple.com/app/id6464381260
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mediba.pairwork
¢£³ô¼°²ñ¼Òmediba¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.mediba.jp/(https://www.mediba.jp/)¡Ë
mediba¡Ê¥á¥Ç¥£ー¥Ð¡Ë¤Ï¡¢Ponta¥Ñ¥¹¤äau¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¤É¤Îau´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¤ÎÂ¾¡¢UX/UI¥³¥ó¥µ¥ë¡¢BPO¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤Ê¤Émediba¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢mediba¤¬·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ò¥È¤Ë¡ÈHAPPY¡É¤ò¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å