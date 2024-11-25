¡ØCROWN STYLE CARAVAN -THE LIMITED- in OSAKA¡ÙTHE CROWNÂçºåÀéÎ¤POP-UP EVENT³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:https://toyota.jp/info/crown_brand/event_caravan/vol2(https://toyota.jp/info/crown_brand/event_caravan/vol2)
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯11·î16Æü¡¦17Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢¥¯¥é¥¦¥óÀìÌçÅ¹¡ÖTHE CROWN¡×¼è°·¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¡ÈTHE LIMITED - MATTE METAL¡É¥·¥êー¥º¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCROWN STYLE CARAVAN -THE LIMITED- in OSAKA¡×¤òÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¡Ê¥íー¥È¥Ïー¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤¦¤á¤¤¿¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡THE CROWNÂçºåÀéÎ¤POP-UP EVENT¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Î´ØÀ¾·÷½é¤Î¥¯¥é¥¦¥óÀìÌçÅ¹THE CROWNÂçºåÀéÎ¤¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖTHE CROWN¡×¼è°·¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î ¡ÈTHE LIMITED -MATTE METAL¡É¥·¥êー¥º¤ò´Þ¤à¥¯¥é¥¦¥ó4¼Ö¼ï¤ÎÅ¸¼¨¤È16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢THE CROWNÂçºåÀéÎ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¹ÊÞµ¿»÷ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É±óÊý¤«¤é¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢£²Æü´Ö¤ÇÌó5,250¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎDNA¡Ö³×¿·¤ÈÄ©Àï¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SPECIAL TALK SESSION
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤¸ÄÀ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÉTHE LIMITED MATTE-METAL¡É¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¶¦¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³×¿·¤ÈÄ©Àï¡×¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þTHE STYLE of BORDERLESS -Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë-
¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Áー¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ À¶¿å ÎµÂÀÏº»á
¡¦¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È »°±º ÂçÃÏ»á
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»µï¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÃÏ°è³èÀ¤Ê¤É¸ª½ñ¤¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ºÂ¿ÌÌÅª¤ÇÂ¿ÁØÅª¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÃÏ»á¤È¶¦¤Ë¡¢º£¤Î»þÂå¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¤¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤äÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö³×¿·¤ÈÄ©Àï¡×¤Ç¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤Îº£¸å¤ÎÄ©Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þTHE STYLE of INSIGHT -ËÜ¼Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸¤Êý-
¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー µÜºê ËþÂ§»á
¡¦¥¯¥é¥¦¥óÀ½ÉÊ´ë²è¼çºº ËÜ´Ö ÍµÆó»á
¡¦Teruhiro Yanagihara Studio ¼çºË Ìø¸¶ ¾È¹°»á
¡¡¿À¸Í¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¥¢¥ë¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª·ó¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹VAGUE¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤Ë¹ñ¤äÊ¸²½¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÍÅÄ¾Æ¤òÀ¤³¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌø¸¶¾È¹°»á¤È¶¦¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡È³×¿·¤ÈÄ©Àï¡É¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¶¦¤Ëº£¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³×¿·¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤òº£¸å¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£THE CROWNÂçºåÀéÎ¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×ÂÎ¸³
¡¡THE CROWNÂçºåÀéÎ¤¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢THE CROWNÂçºåÀéÎ¤¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í°ì¿Í¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¤¢¤¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜÃã¤È¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯¿Ø¤È¤Î¸òÎ®¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³«È¯Ã´Åö¼Ô¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤¤¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£