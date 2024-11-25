±Ç²è²½·èÄê!!¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·10´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ÃÓÂÞ¤Ç¥«ー¥É¤¬Ìã¤¨¤ë¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¤ò¼Â»Ü¡ª
(C)️¤Þ¤·¤í/COMICSMART INC.
¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·Âè10´¬È¯Çä¡ª
¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊÃø¡§¤Þ¤·¤í¡¢KADOKAWA´©¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êGANMA!¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßÎß·×550ËüÉô¡Ê¢¨2024Ç¯11·î¸½ºß¡¢»æ¡¦ÅÅ»Ò¤Î¹ç»»¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤ÎÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·10´¬¤¬2024Ç¯11·î22Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â·èÄê¤·¤¿ËÜºî¤ÎºÇ¿·´©¤òÀ§Èó¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ö¤À¤«¤é¡¡¤µ¤Ã¤µ¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë(10)
Ãø¼Ô ¤Þ¤·¤í
Äê²Á¡§ 748±ß ¡ÊËÜÂÎ680±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¡Ú10´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥Í¥È¥²¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤Îø¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿°«¤È»³ÅÄ¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¥²ー¥à¤ÎÂç²ñÁ°¤Ç¡¢¥Áー¥àReDFOX¤Î¥á¥ó¥Ðー¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂÐ±þÃæ¡£°ìÊý¡¢°«¤ÏÆ±Áë²ñ¤ÇÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Îµ®Ìé¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤ä¤éµ®Ìé¤Ï°«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»³ÅÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°«¤Î²ÈÂ²¤ÏÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡¡°«¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢»³ÅÄ¤Î¿´¶¤Ï――¡©
Âº¤µMAX¡ª¡¡Æó¿Í¤ÎÃç¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ëÂè10´¬
¢§½ñ»ï¾ðÊó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000882/
¢§ºîÉÊ¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://comic-walker.com/detail/KC_000561_S/episodes/KC_0005610000100011_E?episodeType=comics
ÃÓÂÞ¤Ç¶»¥¥å¥ó¥·ー¥ó¤Î¥«ー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¤ò·Ç½Ð
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤Ë¤ÆÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¤ò¼Â»Ü¡ª¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥Ý¥¹¥¿ー¤«¤é¤Ï¤¬¤·¡¢¤ª1¿ÍÍÍ³Æ¼ï1Ëç¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³ÆÆü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿¶»¥¥å¥ó¥·ー¥ó¤Î¥«ー¥É¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨·Ç½Ð¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¥¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¥µ¥ó¥×¥ë
¡þ·Ç½Ð¾ðÊó
·Ç½ÐÇÞÂÎ¡§ÅìÉðÃÓÂÞ±Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Üー¥ÉII
·Ç½Ð¾ì½ê¡§ÃÓÂÞ±Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥íー¥É
·Ç½Ð´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î25Æü(·î)～12·î1Æü(Æü)
¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¼Â»ÜÆü¡§2024Ç¯11·î25Æü(·î)/2024Ç¯11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ³Æ¼ï1Ëç¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤Þ¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¤Ï³ÆÆü10»þ¡ÊÅ½¤êÉÕ¤±ºî¶È½ªÎ»¼¡Âè¡Ë～21»þ¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÆü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¼Â»Ü»þ°Ê³°¤Ï¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¤ß¤Î·Ç½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤ä¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¼þ°Ï¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë½½Ê¬¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡Êhttps://kdq.jp/kdbook¡Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£