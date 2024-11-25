¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸(TM) ¡ÈWE TRUCK¡É¤¬¡ØÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡Ù¤Î¿·Å¹ÊÞ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò WE TRUCK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼WE TRUCK¡Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅªÁÊµáÎÏ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¡¢¡ØÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¥¹ (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¥¹)¤¬2024Ç¯11·î20Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡ØÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡¡¿·½ÉÀ¾¸ýÁíËÜÅ¹¡Ù¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¿·½É¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
WE TRUCK¤Ï¡¢¡ÈÁö¤ë¡¦Æ°¤¯¥µ¥¤¥Íー¥¸¡É¡á ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢AI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë»ëÇ§Ê¬ÀÏ¡¦¸ú²ÌÂ¬Äê¡¦¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°·×Â¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¼Ò²ñ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²°³°¹¹ð¡¢ËÄÂç²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î¸Â³¦¡¦Æ¬ÂÇ¤Á¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¹¹ð´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
- ³¹¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë°µÅÝÅªÁÊµáÎÏ
- ¡ØÁö¤ë¡Ù¼ÖÎ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¡¦»þ´Ö¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤·¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
- ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥¥Ã¥«¥±¤òÄóµ¯¤¹¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î°û¿©¶È¤ÎÇ§ÃÎ¡¦ÁÊµá¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～2024Ç¯11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¡§¿·½É¥¨¥ê¥¢
¡ØÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡¡¿·½ÉÀ¾¸ýÁíËÜÅ¹¥á¥Ë¥åー¡¡¢¨Â¾Å¹ÊÞ¤È¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¤¹¤¿Ð§¡É¤È¤Ï¡¢Äã²¹¤ÇÌýÄÌ¤·¤·Í¾Ê¬¤Ê»é¤òÍÏ¤«¤·Íî¤È¤·¤Ä¤Ä»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ç½À¤é¤«¤ÊÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ë¡ÈÈëÅÁ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥À¥ì¡É¤òÍí¤á¤Æ¡¢¹â²ÐÎÏ¤ÈÆé¤òÁà¤ë¿¦¿Íµ»¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¾å¤²¡¢ÊÂÀ¹¤Ç¤âÃãÏÒÌó3ÇÕÊ¬¤â¤ÎÂçÀ¹¤ê¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤¹¤¿¤ß¤Ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤ÎÐ§¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£1971Ç¯¤ËÂ¿ËàÃÏ¶è¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬¡Ø¼ã¤¤¤ä¤Ä¤é¤Ë°Â¤¯¤Æ»Ý¤¤¤â¤Î¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Þ¤«¤Ê¤¤ÈÓ¤¬¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡È¤¹¤¿Ð§¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¤¹¤¿Ð§¤ÎÈëÅÁ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥À¥ì¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡Éµ´À¹¤ê¤¹¤¿¤ß¤ÊÅâÍÈ¤²¡É¤Ê¤É¤¹¤¿¤ß¤Ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ197Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¥¹HP
https://antoworks.com/
¡ØÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡ÙHP
https://sutadonya.com/
¢£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸ "WE TRUCK"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://we-truck.jp/
WE TRUCK¤Ï¡¢
¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÀ¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óX¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢°µÅÝÅªÁÊµáÎÏ¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÜAI¥«¥á¥é¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ëÇ§Ê¬ÀÏ¡ÜÀÜ¿¨¸å¤Î¹ÔÆ°·×Â¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¡ÉÁö¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¼Ò²ñ¤Ç²°³°¹¹ð¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁÊµáÎÏ¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ～¶½Ì£Í¶°ú～¸ú²ÌÂ¬Äê～¹ÔÆ°·×Â¬¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó ¡ß ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸"¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò WE TRUCK
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆî⻘»³3-3-3 ¥ê¥Ó¥¨¥éÆî⻘»³¥Ó¥ëA´Û211
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î18Æü