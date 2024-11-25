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https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-e495da08385f779ac321-4.jpg ]ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ´Þ¤à¡Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÈÇ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2985638/¢¡¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇÄÌ¾ïÈÇ¤È¤ÏÉ½»æ³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¢¨Î¢É½»æ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-3c61cf8c84d5006b5d11-8.jpg ]¾¦ÉÊÌ¾¡§TV¥¬¥¤¥É Stage Stars vol.28 ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¡§¹â¶¶ÎçÌéÎ¢É½»æ¡§ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±³¨ÊÁ¢¨É½»æ³¨ÊÁ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢É½»æ³¨ÊÁ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¢¨É½»æ³¨ÊÁ¿ÍÊª¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÆÃÅµ¡§£±.¹â¶¶ÎçÌé À¸¼Ì¿¿2Ëç[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-c9b4fb3218f2e147e768-18.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-0bd177679af85415960b-18.jpg ]£².¹â¶¶ÎçÌé ¥Ý¥¹¥¿ー1Ëç¢¨¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢ÊÌºýÉÕÏ¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-cd0c57170a50a1006fd8-20.jpg ]¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://7net.omni7.jp/detail/1107555691ÄÌ¾ïÈÇ¹ØÆþÆÃÅµ¡¢·èÄê¡ª¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ´Þ¤à¡Ëhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2985639/¹ØÆþÆÃÅµ¡§º´Æ£Î®»Ê À¸¼Ì¿¿2Ëç+¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¡ßÀÐÀîÎ¿²í¡ß¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡ßÄÚÁÒ¹¯À² À¸¼Ì¿¿2Ëç 4Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊB¡Ë¢¨ 4Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊA¡Ë¤È¤Ï³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-4ed3fec1726ae9f97206-11.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-cb4628c9d27d4a91d263-11.jpg ][²èÁü15: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-44c6a8b92579d4f5c711-11.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-21f8c5712ff7261ec0a3-11.jpg ]¡¦¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¢¨WEB¤Î¤ß¡Ëhttps://www.hmv.co.jp/product/detail/15408262¹ØÆþÆÃÅµ¡§Æ£ÅÄÎè¡ßÌÚ¸¶ÎÜÀ¸ À¸¼Ì¿¿2Ëç¥»¥Ã¥È[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-44fe9985a14ebb6eea84-15.jpg ][²èÁü18: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-154f02a9d6ee6eb3dd70-15.jpg ]¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹https://books.rakuten.co.jp/rb/18051105/¹ØÆþÆÃÅµ¡§ÁðÃÏÎÇÇ·¡ßÃæËÜÂç²ì À¸¼Ì¿¿2Ëç¥»¥Ã¥È[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-9052f19c5bf39ee561ec-17.jpg ][²èÁü20: https://prtimes.jp/i/6568/2895/resize/d6568-2895-bf2f6db332f355f9fb18-17.jpg ]¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û¢¨11·î25Æü¸½ºß¢¨¸ÂÄêÈÇ¤ª¤è¤ÓÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¡ÚTV¥¬¥¤¥É Stage Stars vol.28¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÈÇ¡Û¤È¡ÚTV¥¬¥¤¥É Stage Stars vol.28¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¡Û¡¢¡ÚTV¥¬¥¤¥É Stage Stars vol.28¡Û¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¡ÚTV¥¬¥¤¥É Stage Stars vol.28¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÈÇ¡Û¤ÎÉ½»æ/Î¢É½»æ°Ê³°¤Ï¡ÚTV¥¬¥¤¥É Stage Stars 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