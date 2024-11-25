¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥«ー¥É¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-dad96c1da500db2b60d7-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1413?utm_source=press¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥«ー¥É[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-375565ec32f774d18b18-0.jpg ]²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨À½Â¤¹©Äø¾å¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÈùºÙ¤ÊÀþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥º¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-f466a1f12655b3d4be6b-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ&¿ÁÃ«ÈþÎë ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§Ã±ÉÊ 880(ÀÇ¹þ),¡¡BOX 10,560(ÀÇ¹þ)¼ïÎà ¡¡¡§Á´12¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë86¡ß54mm¡¡¸ü¤ß¡§¡ÊÌó¡Ë0.76mmÁÇºà¡¡ ¡§PVC¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-dc6039428cf1335c9246-0.jpg ]²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-af620f3d28d662cae5fc-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ£ÅÄ¤³¤È¤Í&½½²¦À±Æî ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ 660(ÀÇ¹þ),¡¡BOX 7,920(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´12¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë68¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-ed70bbd053702d26b940-0.jpg ]²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÅ½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë¥«ー¥É·¿¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£ ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-76e5b8b16c49cbd6d657-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ&¿ÁÃ«ÈþÎë ¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ 550(ÀÇ¹þ),¡¡BOX 6,600(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´12¼ï¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mmÁÇºà ¡¡¡§»æ¡¢PP¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-183fe086c922917d6aad-0.jpg ]²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-ccde2fdea977345cb623-0.jpg ]Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ&¿ÁÃ«ÈþÎë ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§Ã±ÉÊ 440(ÀÇ¹þ),¡¡BOX 5,280(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´12¼ï¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë60¡ß40mmÁÇºà ¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥¢§T¥·¥ã¥Ä[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-36bc1068d882675ce24e-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö²Ö³¤ºéµ¨ T¥·¥ã¥Ä¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¤Î¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤òT¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ 4,378(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´10¼ï¡Ê²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡Ë¥µ¥¤¥º ¡§¥á¥ó¥º¡¡S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡¢XXXL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¡M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡¢XXXLÁÇºà¡¡ ¡§ÌÊ100%¢§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-32665d5dc24ba40c7894-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö²Ö³¤ºéµ¨ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¤Î¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ü¤µ20mm¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê ¡¡¡§³Æ 6,578(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´10¼ï(²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ)¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë15¡ß10cm¡¡¸ü¤ß¡§2cmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-f80162121c3888cc16c7-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ&¿ÁÃ«ÈþÎë ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·îÂ¼¼êÝÜ¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¤Î¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ç¥¹¥¯¤ËÉß¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ 3,960(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´3¼ï(·îÂ¼¼êÝÜ&¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä&»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢ÁÒËÜÀéÆà&¼Äß· ¹&²Ö³¤Í¤²ê)¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë60¡ß35cmÁÇºà¡¡ ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥é¥Ðー¢§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-297513ff65a438a8121b-0.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï¡Ö²Ö³¤ºéµ¨ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¦»ÅÍÍ²Á³Ê¡¡ ¡§³Æ 3,300(ÀÇ¹þ)¼ïÎà¡¡ ¡§Á´12¼ï(²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢ÍÂ¼Ëã±û¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢»ç±ÀÀ¶²Æ¡¢¼Äß· ¹¡¢²Ö³¤Í¤²ê¡¢É±ºêè½ÇÈ¡¢¿ÁÃ«ÈþÎë¡¢½½²¦À±Æî)¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë26.8¡ß17.2cm¡¡¸ü¤ß¡§3mmÁÇºà¡¡ ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/16064/6853/resize/d16064-6853-dad96c1da500db2b60d7-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1413?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Òarma bianca½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://armabianca.com/contactÃ´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ùMail¡§ support@amnibus.com¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma biancaWeb¡¡¡¡https://armabianca.com/¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.