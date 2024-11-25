¡Ú¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¡ª¡Û °åÎÅ¸½¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¡ÖCycle.me ¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤ì¤ë¥¼¥êー¥×¥é¥¹ ¥é¥¤¥Á¡×¤¬¡¢ Makuake¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÎÇ° ¹§¾Í¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCycle.me¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥ßー¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤ì¤ë¥¼¥êー¥×¥é¥¹ ¥é¥¤¥Á¡×¤ò11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/cycleme_jellyplus/¡Ë
¡Ö¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤ì¤ë¥¼¥êー¥×¥é¥¹ ¥é¥¤¥Á¡×¡¡³µÍ×
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤«¤é°ìÈÌ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÈ¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ö¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¼¥êー¤Ç¤¹¡£¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥é¥¤¥Á¥¼¥êー¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢½¬´·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥Á¤ä¥Ð¥Ã¥°Åù¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¦¾ì¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§150±ß¡¿1ËÜ¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÍÆÎÌ¡§25g
¿©ÊªÁ¡°Ý¡§3.3gÇÛ¹ç
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡Ö¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¤Ï¡©
¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÃÏÊý¤ËÀ¸°é¤¹¤ë¥°¥¢ーÆ¦¤È¤¤¤¦Æ¦ÌîºÚ¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÈ¯¹ÚÀ¤¬¹â¤¯Á±¶Ì¶Ý¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¹ÚÂ®ÅÙ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤ª¤Ê¤«¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢°åÎÅ¶È³¦¤ä²ð¸î¶È³¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À¤³¦30¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ5000²Õ½ê¤ÎÉÂ±¡¡¦¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÇºàÆÃÄ§
ÃíÌÜÅÙ¤Î¾å¤¬¤ë¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÎÇ°¹§¾Í¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¡
Ã¯¤â¤¬Ë»¤·¤¯Æü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¸½Âå¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥¯¥ë¥ßー¤Ï¡¢¡È¤È¤é¤Ê¤¤ã¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡£¡É ¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÎÉ¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡×Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤«¤é¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ´Ëö¤Î¥µ¥×¥ê¥¿¥¤¥×¤Ï²¿¤«¤Ëº®¤¼¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡¢¡Ö¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤Ç¹¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ²½³Ø¤µ¤ó¤Î¥°¥¢ーÆ¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Æµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¼¥êー¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿·¤·¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥êー¥×¥é¥¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎËèÆü¤Î¿©À¸³è¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Makuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
Àè¹ÔÈÎÇä¼Â»Ü¥µ¥¤¥È¡§±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×
´ü´Ö ¡§2024Ç¯11·î25Æü(·î) 12:00～2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)
URL¡¡¡§https://www.makuake.com/project/cycleme_jellyplus/(https://www.makuake.com/project/cycleme_jellyplus/)
¥ê¥¿ー¥ó¡§¥¼¥êー¥×¥é¥¹ ¥é¥¤¥Á 30ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢60ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢120ËÜ¥»¥Ã¥È¡¢300ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î4¼ïÎà
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥Ã¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»°°æÊª»ºÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤é¤Ê¤¤ã¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë1Æü¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É"Cycle.me¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ßー¡Ë"¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥ßー¡Ê.me¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©101-0062¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæÆóÃúÌÜ3ÈÖÃÏ6 CIRCLES¸æÃã¥Î¿å8³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÎÇ° ¹§¾Í¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡Ê£±¡Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡Ê£²¡Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2021Ç¯7·î
HP¡§https://dot-me.co.jp/#company