1·î29Æü³«ºÅ¡Ö¡ã³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥ÈÅÐÃÅ¡ä¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡×❘ ¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¡§¾®À¾ ÏË¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö<³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥ÈÅÐÃÅ>¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÀ±Âç³Ø¡¡¶µ¼ø¡¡°Â²¬ ´²Æ» »á¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡³Þ¸¶ ÏÂÉ§ »á¤ò·Þ¤¨¡¢Âè°ìÉô¹Ö±é¤Ë¤Æ°Â²¬»á¤«¤é¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ÐºÑ·÷/¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×³èÍÑ»öÎã¤Ê¤Éºòº£¤ÎÄ¬Î®¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂèÆóÉô¹Ö±é¤Î³Þ¸¶»á¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª»öÎã¤È¤·¤ÆT¥Ý¥¤¥ó¥È¤È³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é³ÈÂç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6414?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0129es
¢£³«ºÅÇØ·Ê
¡ÚÂè°ìÉô¡Û
º£¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼«¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ì¡Ê¶È³¦¡Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î²ñ°÷ID¤ËÉ³ÉÕ¤¯¥Çー¥¿¤ò¡¢AI¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎ¥¤ì¤Î¸½¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ²½¤ä¡¢SDGs¤ËÍí¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶»ñÉéÃ´¤Î²áÅö¶¥Áè¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¼Ò¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö·ÐºÑ·÷/¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòº£¤ÎÄ¬Î®¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂèÆóÉô¡Û
¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤¬¸ì¤ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ÈÂê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢T¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸¤½¤·¤Æ³ÈÂç¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é³ÈÂç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢·ÐºÑ·÷¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂèÆóÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ÏÅê±Æ¤Î¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
¡ÚÂè°ìÉô¡§°Â²¬»á¡Û¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹ÀïÎ¬¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡Ê³µ´Ñ¡Ë¡¡(13:30～14:45)
£±¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ô¾ì
¡Ê£±¡Ë¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎÁü¡Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ê¤É¡Ë
¡Ê£²¡Ë¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÑÁ«
¡Ê£³¡ËÎ®ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ÔÆ°¥Ý¥¤¥ó¥È
£²¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î²ñ°÷ID¤ËÉ³ÉÕ¤¯¥Çー¥¿³èÍÑ
¡Ê£±¡Ë¾ÃÈñ¼Ô¥Çー¥¿
¡Ê£²¡Ë¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ëÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ²½
¡Ê£³¡ËAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
£³¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«
¡Ê£±¡ËSDGs¤ËÍí¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¡Ê£²¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹
¡Ê£³¡Ë²þÀµ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Î¿·¤¿¤ÊÏÀÅÀ
£´¡¥¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹ÀïÎ¬¤Î¸«¶Ë¤á
¡Ê£±¡Ë¼«¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë/¥·ー¥à¥ì¥¹²½ÀïÎ¬
¡Ê£²¡Ë¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö·ÐºÑ·÷/¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×³èÍÑÀïÎ¬
¡Ê£³¡Ë¤Þ¤È¤á
¡ÚÂèÆóÉô¡§³Þ¸¶»á¡Û¡¡¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤¬¸ì¤ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡¡¡Ê14:55～16:10¡Ë
£±¡¥¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©
£²¡¥T¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
£³¡¥T¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ®²Ì¤È¸Â³¦
£´¡¥³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÃÂÀ¸
£µ¡¥³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
£¶. ÉÔÌÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹ç½¾Ï¢¹Õ
£·. ¤¢¤ë¤Ù¤·ÐºÑ·÷¤Î¾Íè
¡ÚÂè»°Éô¡ÛÁ´ÂÎ¼Áµ¿±þÅú¡¡¡Ê16:15～16:30¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6414?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0129es
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡¦KKD¡Ê´ª¡¦·Ð¸³¡¦ÅÙ¶»¡Ë¤«¤éCCSK¡Ê°Ê²¼¡Ë¤Ø
¡¡¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÅª¤ÊÃÎ¼±¡ÊC¡Ë¤ÎÍý²ò
¡¡¡¦ID¡¦¥Çー¥¿¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤¹¤ëÃÎ·Ã¡ÊC¡Ë¤Î½¬ÆÀ
¡¡¡¦¾åµ¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÀïÎ¬¡ÊS¡Ë¤«¤é¹ÔÆ°¡ÊK¡Ë¤Ø¤ÎÅ¸³«
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ°¸þ¤äÆÃÄ§
¡¦·ÐºÑ·÷¤Î¹Í¤¨Êý
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
<³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥ÈÅÐÃÅ>¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë13:30-16:30
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®ÉÕ¤
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
ÌÀÀ±Âç³Ø¡¡·Ð±Ä³ØÉô¡¡
¶µ¼ø¡¡°Â²¬ ´²Æ»¡¡»á
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡Éû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡³Þ¸¶ ÏÂÉ§ »á
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
1Ì¾¤Ë¤Ä¤35,190±ß (»ñÎÁÂå¡¦¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤à)¡¡
¼õ¹ÖÉ¼¡¦ÀÁµá½ñ¡¦ÎÎ¼ý¾Ú¤ÏPDF¤ò¥áー¥ëÁ÷ÉÕ
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì»²²Ã¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©2F ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡ÊZoom¡Ë
¡Ú»²²Ã¿ä¾©ÂÐ¾Ý¡Û
¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¡¢IT´ë²èÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡¢±Ä¶ÈÉôÌç¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë³«ºÅ1±Ä¶ÈÆüÁ°¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6414(https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6414?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0129es)
¡Ú¼çºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî2-2-3¡¡¶åÃÊ¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2F¡¦5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®À¾ ÏË
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÜµÒ³ÍÆÀÂåÍý»ö¶È¡Ê¥Õ¥©ー¥é¥à/¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ÊWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Finance¡×¡Ë
ÀßÎ©¡§ 2005Ç¯8·î1Æü ¡ÊÁÏ¶È1999Ç¯1·î¡Ë
HP¡§https://www.seminar-info.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ß¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥©¡¡
E-mail¡§seminar-operation@seminar-info.jp