100¥·ー¥ó¤ÎÎø¡Ü¡¡2024Ç¯¤ÎºÇ¿·ºîÂè2ÃÆ¤¬±Ñ¸ìËÝÌõÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ÖWait, I¡Çm the Bride?!¡×Love 365: Find Your Story¤Ë¤Æ11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡Ãæ¤Î³¤³°½÷À¸þ¤±
ÆÉ¤ßÊª¥¢¥×¥ê¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î22Æü(¶â¡Ë¤è¤ê¡ÖWait, I¡Çm the Bride?!¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶»¥¥å¥ó½¼ÅÅÆÉ¤ßÊª¥¢¥×¥ê¡Ö100¥·ー¥ó¤ÎÎø¡Ü¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¿Íµ¤ºî¡ÖÅ®°¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°
～¥ï¥±¤¢¤êºÊ¤Ï°¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤～¡×¤Î±Ñ¸ìËÝÌõÈÇ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯6·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¤¬¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤È¤Î¿·º§À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÎø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡¢¶Ë´Å¤ÊÎø°¦¥¹¥Èー¥êー¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Ê¿·º§À¸³è¤ò¤¼¤Ò¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://voltageapps.com/love365/
¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¸ø¼°X¡Ê@Voltage_Love365¡Ë¡§ https://x.com/Voltage_Love365
¤¢¤é¤¹¤¸
Ê¿ËÞ¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Î»ä¤¬¡¢¤È¤¢¤ë½÷À¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ
¥¨¥êー¥È¼ÒÄ¹¤È·ëº§¡ª¡©
âÁÚô¤¬¤¹¤ë¤Û¤É´Å¤¤¤ª¤Ï¤è¤¦¤Î¥¥¹
¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë°¦¤Î¸ÀÍÕ
¥¿¥ï¥Þ¥óºÇ¾å³¬¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ë
Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¶Ë¾å(¥Ïー¥È)¿·º§À¸³è
Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤À¤±¤É¡¢
¥Ò¥ß¥Ä¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©
¡Ö¼êÊü¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¡¢²¶¤À¤±¤Î²Ä°¦¤¤±ü¤µ¤ó¡×
¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¶Ë´Å¤Ê¿·º§¥é¥¤¥Õ¤¬
º£»Ï¤Þ¤ë¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¸æ»Ò¼Æ ÏÂ¿¿¡Ê¤ß¤³¤·¤Ð ¤«¤º¤Þ¡Ë
¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ñ¥À¥ê
µ×²æ ·æ (¤¯¤¬ ¤¹¤°¤ë)
Îä¹ó¥¯ー¥ë
¡ÖÅ®°¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°～¥ï¥±¤¢¤êºÊ¤Ï°¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤～¡×ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢¡¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー
¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Çº£¤ò¤È¤¤á¤¯¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤È·ëº§¡ª¡©
°¦¤Ê¤À¯Î¬·ëº§¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢
»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤È¤Î´Å¤¤¿·º§À¸³è¡£
¤ª¤Ï¤è¤¦¤Î¥¥¹¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤Ê¤É¡¢
¥Ò¥ß¥Ä¤ò¼é¤êÄÌ¤¹¤Ë¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥É¥¥É¥¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢
²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îø¿´¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¤Íè¤Ï――¡©
¢¡Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤Ê¿·º§À¸³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¥¿¥ï¥Þ¥óºÇ¾å³¬¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ë¡¢
Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¿·º§À¸³è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤ó¤ÀÁªÂò»è¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢
Ç»Ì©¤ÊÈà¤È¤Î¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤³°½÷À¸þ¤±ÆÉ¤ßÊª¥¢¥×¥ê¡ÖLove 365: Find Your Story¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¶»¥¥å¥ó½¼ÅÅÆÉ¤ßÊª¥¢¥×¥ê
¡Ö100¥·ー¥ó¤ÎÎø¡Ü¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò±Ñ¸ìËÝÌõ¤·¤¿³¤³°½÷À¸þ¤±ÆÉ¤ßÊª¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎø°¦¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤ä¸ÂÄê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÛ¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆü¾ï¤Î¤È¤¤á¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´ûÂ¸¤ÎÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ï¤á¡¢¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤âÂ³¡¹ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¹¥Èー¥êー¤â ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://voltageapps.com/love365/(https://voltageapps.com/love365/)
¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¸ø¼°X¡Ê@Voltage_Love365¡Ë¡§ https://x.com/Voltage_Love365(https://x.com/Voltage_Love365)
¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¸ø¼°fecebook¡§https://www.facebook.com/Voltage.Love365/(https://www.facebook.com/Voltage.Love365/)
¡Ö Love 365: Find Your Story ¡×
¡¡¢¨ ¡ÖWait, I¡Çm the Bride?!¡×¤Ï¡¢¡ÖLove 365: Find Your Story¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡¡¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§
iOS 10.0°Ê¾å¡¢iPhone¡¢iPad¡¢¤ª¤è¤ÓiPod touch¤ËÂÐ±þ
Android OS5.0°Ê¾å¡¡
¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡¡§ (C)Voltage
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ë¥Æー¥¸²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー28³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ê¤Ä¤¿¤Ë¤æ¤¦¤¸¡Ë