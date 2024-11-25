ZOZO¸¦µæ½ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSIGGRAPH Asia 2024¡×¤Ë¤ÆÏÀÊ¸ºÎÂò

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¡Ê¢¨1¡Ë»²¹ÍÊ¸¸¥¡§Assessing the Aesthetic Evaluation Capabilities of GPT-4 with Vision: Insights from Group and Individual Assessments(https://arxiv.org/abs/2403.03594)
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¡Ê¢¨3¡Ë»²¹ÍÊ¸¸¥¡§OpenSkill: A faster asymmetric multi-team, multiplayer rating system(https://arxiv.org/pdf/2401.05451)
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