¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ö¾¾ÌîÄ® Ìë¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¡×¤È¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×¤ò°¦É²¸©¾¾ÌîÄ®¤Ë¤Æ³«ºÅ
¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°¦É²¸©¾¾ÌîÄ®¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¤Ë¤Æ¡¢²»¤È±ÇÁü¤È¸÷¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ö¾¾ÌîÄ® Ìë¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¡×¤È¡¢Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×¤òJR»Í¹ñ Í½ÅÚÀþ*¤Ë¤Æ2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¤Ï£±2·î¾å½Ü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Í½ÅÚÀþ¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¹â²¬·´»ÍËü½½Ä®¤Î¼ã°æ±Ø¤«¤é°¦É²¸©±§ÏÂÅç»Ô¤ÎËÌ±§ÏÂÅç±Ø¤Ë»ê¤ë¡¢»Í¹ñÎ¹µÒÅ´Æ»¡ÊJR»Í¹ñ¡Ë¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¾ÌîÄ® Ìë¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¡×¤Ç¤Ï±ÇÁü¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤È¸÷¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌë¤Î¿åÂ²´Û¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Sound AR(TM)¡Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î²»¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¿·´¶³Ð¤Î²»¶ÁÂÎ¸³¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖLocatone(TM)¡Ê¥í¥±¥Èー¥ó¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Ê¤¬¤éÍ½ÅÚÀþ¤Ç¾¾ÌîÄ®¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Æ»Ãæ¡¢ÃÏ¸µ³ØÀ¸¤Î»ý¤Ä¡ÖÌ´¡×¤ò¡¢ÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤òBGM¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¾¾ÌîÄ®±ØÊ»Àß¤Î²¹Àô¡Ö¿¹¤Î¹ñ¤Ý¤Ã¤Ý²¹Àô¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÌ´¥Îー¥È¤ËÌ´¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢³ä°úÎÁ¶â¤Ë¤Æ²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¸åÆü¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡¢»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°¦É²¸©¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÂÁõ²ÃÂ®²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥¨¥Ò¥á¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢°¦É²¸©ÆîÍ½ÃÏ°è¡Ê¾¾ÌîÄ®¡¦°¦ÆîÄ®¡¦Âç½§»Ô¤Ø¼ÂÁõ¡Ë³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÂÁõ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥¨¥Ò¥á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë¶È¡¦°¦É²¸©Æâ»ö¶È¼Ô¡¦°¦É²¸©¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¸©Æâ»ö¶È¼Ô¤Î²Ô¤°ÎÏ¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¸½¾ì¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¸½¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°¦É²¸©¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ê¥¤¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ö¾¾ÌîÄ® Ìë¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¡×¤ÈSound AR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¾ÌîÄ® Ìë¤Î¤ª¤µ¤«¤Ê´Û¡×³µÍ×
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯£±·î²¼½ÜÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡17¡§00～20¡§00
¾ì½ê¡§¾¾ÌîÄ®¤ª¤µ¤«¤Ê´Û
¡ÖÍ½ÅÚÀþ ¥æ¥á¥é¥¸¥ª¡×³µÍ×
Æü»þ¡§2024Ç¯12·î¾å½Ü～2025Ç¯£²·î²¼½ÜÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡Í½ÅÚÀþ±¿¹Ô»þ
¾ì½ê¡§Í½ÅÚÀþ¼ÖÆâµÚ¤Ó¡¢¾¾ÌîÄ®±Ø¼þÊÕ
¢¨ ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢¡ÖLocatone¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Locatone(TM)¡Ê¥í¥±¥Èー¥ó¡Ë
¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Sound AR(TM)¡Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î²»¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¿·´¶³Ð¤Î²»¶ÁÂÎ¸³¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë²»À¼¤ä²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²»¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é³¹¤ò¤á¤°¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Ëー¤ÎÂÐ±þ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¤Î²»¤ò¼«Á³¤Ë½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖSound AR¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖLocatone¡×¤Ï¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Locatone¡Ê¥í¥±¥Èー¥ó¡Ë¡§https://www.locatone.sony.net/
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥¨¥Ò¥á
°¦É²¸©Æâ¤ò¼ÂÁõ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë¶È¤¬¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÁÈÀ®¤Î¾å¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö»ö¶È¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ä¥Çー¥¿Åù¤òÍÑ¤¤¤¿»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡¦¾ðÊó¶¦Í²ñÅù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¼ÂÁõÄêÃå¤ä¸©Æâ¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
https://dx-ehime.jp/
¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥½¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.sonydesignconsulting.com/