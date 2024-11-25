»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¡âME¡×¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤À6Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡âME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¥¹¥¿ー¥È!!
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£¸µ¡Ë¤ÈÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È»ö¶È¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡ÈÎÇä¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥È¥ìー¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ ½¡Â¿Ï¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡âME 6¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¡âME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥×¥é¤Î¡Ö´é¼Ì¿¿ÉÕ¤ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡¦¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¡×¤¬ËÜ¸ø±é¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¿ÈÃÏ³®Àû¥Ä¥¢ー¤È²Æì¤ò´Þ¤àÄÉ²Ã¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー¡Ë¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤¬6¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¡âME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò¡¢2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë21:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¸ø±é¾ÜºÙ¡Û
¡âME 6¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¡âME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT¡×
[¸ø±éÆüÄø]
2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ºë¶Ì¸©¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â]¡¡
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡°ìÈÌÀÊ
¡¡¨¦24,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦2¸ø±éÄÌ¤··ô
¡¡¨¦19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡°ìÈÌÀÊ¡¢½÷À¥¨¥ê¥¢ÀÊ¡¢¥«¥á¥³¥¨¥ê¥¢ÀÊ¡¢ÃåÀÊ´ÑÍ÷ÀÊ
¡¡¨¦9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚFCºÇÂ®Àè¹Ô¡Û
¢§¼õÉÕ´ü´Ö
2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë21:00 ～ 2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://tixplus.jp/feature/not-equal-me_6thanniversary_fc01/
¢¨ËÜÀè¹Ô¤Ï±þÊç¼Ô¡¦Æ±¹Ô¼Ô¶¦¤Ë¡Ö¡âME Official Fan Club¡×²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡âME ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://not-equal-me.jp/
ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¡âME OFFICIAL APP¡×¤Ë¤ÆÈ¯·ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é¼õ¼è¡¢ÅöÆü¤Î¤´Æþ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈËº¤ì¤äÊ¶¼º¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Î±¼é¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼õ¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ä¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼õ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤Ë´é¼Ì¿¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÅöÆü¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤è¤êÃ»½Ì¤Ç¤¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤Ï²èÌÌ¤Ë¥Ý¥ó¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î¡¢Æþ¾ì¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ÆµÇ°¤Ë¤â¤Ê¤ë´ò¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤ËÍè¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Äê²Á¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¸ø¼°¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¡¢¥Á¥±¥×¥é¤¬Âå¹Ô¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ØÄê²Á¼è°ú¡Ù¡ØÆþ¾ìÊÝ¾Ú¡Ù¤Ê¤É¡¢¼è°ú¤«¤é¤´Æþ¾ì¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¡¢EMTG³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©²½¤òµ¡¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡×¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£¡¡¸µ
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2007Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://fanplus.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥¢¥×¥ê¡×¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÄê²Á¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¾ùÅÏ¤Ç¤¤ë¼çºÅ¼Ô¸øÇ§¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡Î®ÄÌ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥È¥ìー¥É¡×¤ò±¿±Ä¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤äÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ä¥Éー¥à¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¡¢Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ãー/Ê¸²½»ÜÀß¡¢¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤Ë¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹â³ÛÅ¾ÇäËÉ»ßºö¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄê²Á¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ëTixplusÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ìー¥É¡×¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓµÚ¤ÓÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë´é¥Ñ¥¹Æþ¾ìµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 5³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÓÅÄ ½¡Â¿Ï¯
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2018Ç¯12·î18Æü
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÊÂ¤Ó¤Ë±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://tixplus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÀè¡Û
°Ê²¼¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡ÁíÌ³·ÐÍýÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@fanplus.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@tixplus.co.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¿¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£