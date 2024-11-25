¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡ª¤¹¤Ã¤¤ê½Å¤Í¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¡Ökasanaru¡×
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÏÊª¥áー¥«ー¤Î³°õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§±óÆ£ ¹À¾´¡Ë¤Ï¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤«¤µ¤Ð¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤ò¡¢¼ý¤Þ¤ê¤è¤¯¤¤ì¤¤¤Ë½Å¤Í¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ökasanaru¡×¤ò¡¢11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³°õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¢¨1¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1 Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ²ÙÆü¤¬Á°¸å¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ökasanaru¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ëº¤¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥×ー¥ó¡¢¥ìー¥É¥ë¡¢¥Ø¥é¡¢¥¿ー¥Êー¡¢¥È¥ó¥°¤Î5¼ïÎà¤È¡¢Á´¤Æ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5ËÜ¥»¥Ã¥È¤Î6¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡³°õ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¼ýÇ¼¤Ëº¤¤ë¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ökasanaru¡×¤Ï5¼ïÎàÁ´¤Æ¤Î¥Äー¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¿²¤«¤»¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°»þ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹314mm¡¢¹â¤µ80mm¤ÈÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë²£¸þ¤¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÇÆÃµö¢¨2¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ýÇ¼ÌäÂê°Ê³°¤Ë¤âÄ´ÍýÃæ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Äー¥ë¤ÎÀèÃ¼¤¬Éâ¤¡¢°ì»þÃÖ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£±úÆÌ¤¬¤Ê¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¿©Àöµ¡¤Ç¤ÎÀö¾ô¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³°õ¤Ïº£¸å¤â³§ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë²£¸þ¤¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¡ÆÃµöÂè7421258¹æ
¡Ökasanaru¡×¡¡¿·À½ÉÊÆÃÄ¹
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¹¥×ー¥ó¡¿¥ìー¥É¥ë¡¿¥Ø¥é¡¿¥¿ー¥Êー¡¿¥È¥ó¥°¡¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë5ËÜ¥»¥Ã¥È
ÆÃÄ¹£±. ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆâÂ¢
¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Äー¥ë¤ò½Å¤Í¤¿»þ¤Î¥Ûー¥ë¥É´¶¤ò¹â¤á¡¢°ú¤½Ð¤·¤Î³«ÊÄ¤Ç¥Äー¥ë¤¬¤Ð¤é¤±¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡£
ÆÃÄ¹£². Æé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë±è¤¦¤«¤¿¤Á¤È¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà
ÀèÃ¼¤ÏÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë±è¤¦·Á¾õ¡£ÀèÃ¼¤Ï¥·¥ê¥³ー¥óÀ½¤Ç¡¢Æé¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¿©ºà¤ò°ä¤µ¤º¤³¤½¤®¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¢¨¥¿ー¥Êー¤ò½ü¤¯¡£
ÆÃÄ¹£³. ÀèÃ¼¤¬Éâ¤¯µ¡Ç½ÉÕ¤
Ä´ÍýÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì»þÃÖ¤¤ËÊØÍø¤ÊÀèÉâ¤µ¡Ç½ÉÕ¤¡£¼ýÇ¼»þ¤ÏÂ¾¤Î¥Äー¥ë¤È½Å¤Í¤ëºÝ¤Î¥Ûー¥ë¥É´¶¤â¹â¤á¤ë¡£
ÆÃÄ¹£´. ¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·Á¾õ
µ¡Ç½ÉôÉÕ¶á¤Ë¤Ï±úÆÌ¤¬¤Ê¤¯³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¡£
¡Ökasanaru¡×¡¡¿·À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
kasanaru ¥¹¥×ー¥ó
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·×ÎÌ¤«¤éßÖ¤á¤â¤Î¡¦½ÁÊª¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý²áÄø¤¬¤³¤ì1ËÜ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤ÎÊ¿¤é¤Ê·Á¾õ¤ÈÀèÃ¼¤Î¥·¥ê¥³ー¥ó¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥Á¤äÄì¤Ë±è¤¦Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¹¤¯¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ÏÂç¤µ¤¸¾®¤µ¤¸¤ÎÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¡£¿¼¤µ¡ÊËþ¿åÍÆÎÌ56ml)¤¬¤¢¤ê¡¢½ÁÊª¤â¤è¤½¤¨¤ë¡£
kasanaru ¥ìー¥É¥ë
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·×ÎÌ¤«¤éßÖ¤á¤â¤Î¡¦½ÁÊª¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý²áÄø¤¬¤³¤ì1ËÜ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¡£
Î¾Â¦¤Î³ÑÉô¤ÏÆé¤Î¥Õ¥Á¤ò±è¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÀèÃ¼¤ÎÊ¿¤é¤Ê·Á¾õ¤È¥·¥ê¥³ー¥ó¤ÇÆéÄì¤äÆéÈ©¤Ë±è¤¦Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¹¤¯¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ÏÂç¤µ¤¸¾®¤µ¤¸¤ÎÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¡£¿¼¤µ¡ÊËþ¿åÍÆÎÌ66ml)¤¬¤¢¤ê¡¢½ÁÊª¤â¤è¤½¤¨¤ë¡£
kasanaru ¥Ø¥é
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ë±è¤¤º®¤¼¤ë»ö¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢ÌÚ¤Ù¤é¤Î¤è¤¦¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤È¶¯ÅÙ¤Ç¿©ºà¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ë¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥Á¡¢ÆéÄì¤Ë±è¤¦·Á¾õ¤È¡¢ÀèÃ¼¤Î¥·¥ê¥³ー¥óÁÇºà¤Ç¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë¿©ºà¤ò¤«¤½¸¤á¤ä¤¹¤¤¡£
kasanaru ¥¿ー¥Êー
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¬ÅÙ¤Ê¤·¤Ê¤ê¤ÈÇö¤µ¤Ç¿©ºà¤Î²¼¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¿©ºà¤Î²¼¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¸ü¤ß¡£Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤È¶¯ÅÙ¡£¿©ºà¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿¤êÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
kasanaru ¥È¥ó¥°
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ëÊ¬²ò¼°¥È¥ó¥°¡£¼ýÇ¼»þ¤Ï½Å¤Í¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤ÆÃåÃ¦²ÄÇ½¡£ÇöÀÚ¤êÆù¤ò¤Ä¤Þ¤à¤Î¤âÆÀ°Õ¡£
kasanaru ¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë£µËÜ¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§£¶¡¤600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÎÁÍý¤ÇÂç³èÌö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯1ËÜ1ËÜ¤Îµ¡Ç½À¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥µ¥¤¥º»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥º´¶
´³¾Ä¤·¤¢¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¥Äー¥ë¤¬2¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ê»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¦°ú¤È´¤¯¡Ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÈ´¤±¤ë¡£
³°õ³ô¼°²ñ¼Ò
1908Ç¯¡¢¿ÏÊª¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ËÁÏ¶È¡£¥«¥ß¥½¥ê¤ä¥Ä¥á¥¥ê¤Ê¤É¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¥Äー¥ë¤ä¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Äー¥ë¡¢ÊñÃú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ´Íý´ï¶ñ¤äÀ½²ÛÍÑÉÊ¡¢°åÎÅÍÑ¿ÏÊª¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¿ÏÊª¤òÃæ¿´¤Ë1Ëü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¡¢ÊªÎ®¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÏÊª¥áー¥«ー¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-9-5
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO ±óÆ£ ¹À¾´¡¡https://www.kai-group.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³°õ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¢©101-8586¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-9-5
TEL¡§0120-016-410¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¤Ò¤«¤ê¥ï¥¤¥É¡Ë ¡¡
https://www.kai-group.com